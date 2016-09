Bancários comunicam paralisação para terça por tempo indeterminado

Reprodução Sindicato dos bancários anunciam início de greve programada para a terça (6)

Pelo menos 350 agências bancárias de Mato Grosso vão entrar em greve na terça (6) por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato todos aprovaram a paralisação que vai atingir o Brasil todo. A greve do sindicato é tradicional e acontece todos os anos. Entre as instuições encabeçadoras do momento está a CUT.

A categoria rejeitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) de reajuste de 6,5% sobre os salários, a PLR e os auxílios refeição, alimentação, creche e abono de R$ 3 mil. Os sindicatos alegam que a oferta ficou abaixo da inflação projetada em 9,57% para agosto deste ano e representa perdas de 2,8% para o bolso de cada bancário.

Os bancários querem reposição da inflação do período, mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$3,9 mil em junho), PLR de três salários mais R$ 8,3 mil, além de outras reivindicações, como melhores condições de trabalho.

Greve passada

A última paralisação dos bancários ocorreu em outubro do ano passado e teve duração de 21 dias, com agências de bancos públicos e privados fechadas em 24 estados e do Distrito Federal. Na ocasião, a Fenaban propôs reajuste de 10%, em resposta à reivindicação de 16% da categoria.