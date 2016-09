Bandidos armados rendem vigia e resgatam detento internado em VG

Vanilton Tomasi Jr que foi resgatado por bandidos

O detento Vanilton Roque Tomasi Junior, vulgo Boris, de 26 anos, foi resgatado por outros bandidos, na noite desta quarta (28), após realizar cirurgia para retirada de vesícula no Hospital Santa Rita, na região central de Várzea Grande. O curioso é que a unidade hospitalar fica a 300 metros da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Derf VG).

Esta não é a primeira vez que Boris foge de presídios. Desta vez, estava lotado na Penitenciária Central do Estado (PCE). Conforme informações, os bandidos chegaram armados, resgataram Boris e ainda levaram arma e celular do agente penitenciário que acompanhava o detento.

O veículo utilizado na fuga é um Renault Clio, branco. O detento é natural de Sinop e tem 4 mandados de prisão por crimes cometidos em Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Tapurah, por adulteração de sinal identificador veicular, roubos e tráfico de drogas, além de Sinop onde responde por homicídio e duas tentativas de assassinato.

Casos

Vanilton já foi investigado por tráfico de drogas e latrocínio na região de Diamantino. Ele tem fugas registradas nos presídios Major Eldo Sá, conhecido por Mata Grande, em Rondonópolis, Ferrugem, em Sinop, e de novo da PCE, em Cuiabá.

Em 2012 foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato de Vanderlei Rodrigues da Silva e pela tentativa de homicídio contra Júlio Cesar Inácio da Silva. O crime ocorreu em 13 de outubro de 2008, no bairro Jardim das Violetas, em Sinop.

Segundo o processo, as vítimas caminhavam na rua das Sucupiras quando foram surpreendidas por Boris, e por outras pessoas não identificadas, que efetuaram vários disparos. Vanderlei morreu no local e Júlio escapou após se fingir de morto. Na ocasião, o motivo da ação foi apontado como fútil, tendo em vista que antes dos disparos Boris discutiu com Júlio a respeito de um chamado à polícia na casa de um amigo.

