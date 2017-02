Bandidos invadem casa de tenente da PM, roubam pertences e pistola

Dois homens armados invadiram a residência de um tenente da Polícia Militar, no bairro Canelas, em Várzea Grande. Na ocasião, a dupla rendeu o PM e fugiu com joias, carro e a pistola ponto 40 do oficial, na noite dessa quinta (16).

Segundo informações do 4° Batalhão de PM, o assalto ocorreu por volta das 23h30. Depois deste roubo os bandidos praticaram outro assalto durante a fulga. “Logo depois os mesmos indivíduos efetuaram um roubo na rua C, do bairro Ouro Verde. Um deles estava armado e, até o momento, ninguém foi encontrado”, conta o tenente Alcântara.

Os bandidos conseguiram fugir. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum dos bandidos foi preso. O caso será encaminhado para a Polícia Civil, que investigárá por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).