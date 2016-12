Bandidos invadem escritório de ex-secretário em busca de documentos

Davi Valle Advogado e ex-secretário de Estado Francisco Faiad teve o escritório assaltado

Bandidos que invadiram o escritório do ex-presidente da OAB-MT e ex-secretário de Administração do Governo Silval Barbosa, Francisco Faiad, buscavam o servidor de dados de sua empresa. A afirmação é do próprio Faiad, que contou também que os criminosos afirmaram veementemente que não iriam fazer mal a ninguém, pois só estavam ali para realizar um trabalho para o qual tinham sido contratados. Um dos criminosos já foi identificado.

“Fiquem todos calmos, pois não iremos machucar ninguém. Não somos bandidos e estamos aqui somente para fazer o serviço que fomos contratados”, conta o ex-secretário sobre fala de um dos bandidos aos cinco funcionários do escritório, que foram trancados dentro de uma sala.

Na sequência, fugiram levando um automóvel BMW de um dos advogados que lá estavam. O ex-presidente da OAB achou a ação muito estranha. “Não pegaram bolsa, celulares e nem dinheiro. Reviraram o escritório e a todo o momento pediam pelo servidor de dados”, conta.

Segundo Faiad, a dupla estava armada e com o rosto descoberto. “Nós temos câmeras de segurança que foram repassadas à Polícia Civil, que conforme eles, já identificaram um dos autores do roubo”, detalha o advogado. A Derfva investiga o caso.

Faiad ´hoje atua como advogado e tem entre os clientes o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que está preso a pouco mais de 1 ano, sob acusação de corrupção.