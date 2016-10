Bandidos roubam caminhonete, trocam tiros com PM; 3 são presos

Reprodução Imagem mostra momento em que policiais militares abordam Hilux deixava às margens de uma rua

Moradores da região do bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá, registraram momento em que indivíduos roubaram uma caminhonete Hilux preta, na tarde desta segunda (17).

Conforme informações preliminares, houve tiroteio na rua paralela à padaria Estação do Pão. Além disso, policiais militares perseguiram os bandidos, que bateram a caminhonete e fugiram a pé por um matagal.

Após perseguição, a Polícia Militar conseguiu prender dois dos quatro bandidos envolvidos na ação, além de um revólver. Os dois homens presos foram alvejados durante a troca de tiros contra os policiais e, por isso, ainda se encontram na UPA Morada do Ouro. De todo modo, as diligências prosseguem.

Conforme o Ciosp quatro suspeitos adentraram na loja de carros Borges Veículos, e renderam funcionários e cliente. Eles mandaram deitarem no chão e subtraíram joias, carteiras, aliança e a caminhonete Hilux preta, que foi usada para a fuga.

Diante das informações, viaturas iniciaram o cerco, vindo interceptar os bandidos na lateral da Estação do Pão, na região da avenida Historiador Rubens de Mendonça, onde os suspeitos desembarcaram da caminhonete e realizaram vários disparos contra os policiais, que revidaram.

Na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos n a região da perna. Eles foram presos nas proximidades da Estação do Pão, com uma arma de fogo com seis munições intactas, R$ 90 em espécie, uma nota de dólar, bloqueador de sinal e quatro celulares.

O terceiro infrator foi detido em frente à Dercoliz Lar Center. Os policiais ainda não conseguiram localizar o quatro suspeito, arma de fogo e objetos da vítima. Não houve policial ferido. Os dois suspeitos baleados foram encaminhados para o atendimento médico e o outro foi conduzido para o Cisc. (Com Assessoria)