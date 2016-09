Bandidos roubam táxi, trocam tiros com policiais e fogem por matagal

no cpa 3

No final da noite desse sábado (17), um táxi foi roubado nas proximidades do 3º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro CPA 3, em Cuiabá. Por volta das 23h30 o roubo foi comunicado à PM, que acionou viaturas para dar início às buscas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma das viaturas se deparou com o veículo na avenida Doutor Meirelles e iniciaram uma perseguição com sirenes e sinais luminosos ligados para que o veículo parasse, o que não foi atendido. Os suspeitos continuaram a fuga e acabaram perdendo o controle da direção, adentraram uma região de mata e bateram em uma árvore.

De acordo com a PM, os suspeitos desceram do carro, sendo que um estava armado e desembarcou efetuando disparos contra os policiais, que revidaram. Na sequência correram pelo matagal e foram perseguidos pelas guarnições, mas sem êxito em localizá-los.

Diante da situação, os policiais comunicaram o proprietário do táxi, que compareceu à Central de Flagrantes e retirou o veículo. O boletim não informa como o carro foi roubado.