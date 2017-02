Barra lança cronograma do Araguaia Folia 2017; 5 bandas são anunciadas

Edevilson Arneiro Prefeito Beto Farias anuncia a programação do carnaval em Barra do Garças nesta semana

Com expectativa de reunir cerca de 20 pessoas por noite, o prefeito de Barra do Garças, Beto Farias (PMDB), lançou nessa terça (14) a programação preliminar do Araguaia Folia 2017, o tradicional carnaval de rua realizado anualmente pela prefeitura. O evento deve ocorrer entre os dias 24 e 28, no Complexo Turístico do Porto Baé, às margens do rio Araguaia.

Durante as cinco noites e três matinês, cinco bandas estarão se revezando no palco, sendo Quebra Tudo; Iara Figueiredo; Momento; Pimenta na Calcinha, e Prato da Casa, banda de marchinhas que percorrerá a orla do Baé. Além das atrações, a secretaria municipal de Turismo está trabalhando um show nacional.

“Estamos buscando no Ministério do Turismo os recursos para uma grande atração nacional, mas independente disso, teremos uma grande festa devido à proporção que o carnaval tomou nos últimos quatro anos”, disse a secretária da pasta, Mônica Porto, ao afirmar que o evento será realizado sem nenhum custo para o município, que captou recursos por meio de emendas parlamentares na secretaria estadual de Cultura.

Neste ano, a pasta de Turismo confirmou também a realização do concurso de blocos, que distribuirá R$ 14 mil em prêmios. Para o primeiro colocado serão R$ 7 mil, para o segundo R$ 4 mil e para o terceiro R$ 3 mil. Por conta da estimativa de público, o Araguaia Folia não será realizado na avenida Salomé José Rodrigues, como ocorreu nos últimos quatro anos.