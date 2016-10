Bebê de 2 anos morre afogado em balde com água em Paranatinga

Uma menina de um ano morreu afogada em um balde com água, em sua residência, em Paranatinga (400 km de Cuiabá) no domingo (2).

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança tinha acabado de limpar casa e deixou o balde com água suja em um cômodo da residência, enquanto conversava com o marido. Quando foi procurar a filha, minutos depois, já encontrou a menina com a cabeça submersa no balde e desacordada.

Desesperados, os pais levaram a menina para o hospital, mas a criança já chegou à unidade sem vida. Os pais da menina foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos ao delegado e foram liberados em seguida.

O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Este é o segundo caso de morte de crianças, menores de um ano, por afogamento em balde com água em menos de 15 dias em Mato Grosso.