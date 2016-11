Bebê é vítima de racismo diário por vizinha; especialista aponta efeitos futuros

Hoje (20) é Dia da Consciência Negra, data simbólica que representa a luta dos negros para real introdução na sociedade, ainda racista. Em Várzea Grande, um bebê e seu pai são vítimas de racismo de uma vizinha. Afinal, quais os efeitos que isso poderá causar na vida dessa criança? Como o racismo ainda se prolifera? A neuropsicóloga Cristiana Bezerra Dias concede algumas explicações sobre o assunto ao e que propõe uma reflexão sobre essa situação cotidiana.

Mário Okamura/Rdnews Empresário e seu filho que são vítimas de racismo diário por parte de vizinha

O bebê A*, de apenas oito meses, ainda não sabe o que de fato acontece ao seu redor, mas junto com a família já sente na pele a crueldade do preconceito. Seus pais têm um empreendimento em um bairro em Várzea Grande, e todos os dias, o seu pai, desde que montou o estabelecimento, sempre leva o pequeno bebê, que desde o nascimento é chamado de "testa de amolar facão", "raça infame" e "macaco" pela vizinha.

Diante da situação, os pais denunciaram o caso na delegacia. Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela família da vítima, a mulher de 41 anos, passa pela rua entre berros xingando o bebê e o pai de macaco. "Isso acontece sempre. Comigo, estou acostumado, mas com meu filho que nem entende, não sabe o que está acontecendo, não posso admitir. Por isso procurei a polícia", conta o pai.

Este acaso aconteceu na segunda maior cidade do Estado, mas está presente em diversos lugares. Conforme o delegado Claúdio Álvares, da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Idoso, de Várzea Grande, denúncias de injúria mediante preconceito é bem recorrente. "Principalmente quando envolve brigas de vizinhos. Situações como esta, quando chega para nós, instauramos inquérito, realizamos oitivas com testemunhas. Depois disso enviamos a denúncia para o Ministério Público", explica.

Os dados da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) apontam que no ano passado, de janeiro a dezembro, foram registrados 281 casos de injúria mediante a preconceito no Estado. Já neste ano, de janeiro a setembro, os números ultrapassam os de 2015. Já são 282 casos, considerando que ainda faltam ser contabilizados os meses de outubro, novembro e dezembro.

A realidade da discriminação racial no país faz com que muitas pessoas sejam submetidas, todos os dias, ao ódio e à intolerância. E o que pouca gente percebe são as consequências que isso pode trazer quando a vítima é uma criança, em processo de formação da própria identidade.

A doutora em neuropsicologia, Cristiana Bezerra Dias, salienta que entre 8 meses e 3 anos de idade, o ser humano começa a notar as diferenças físicas entre ele e os outros. A especialista destaca que, nesse período, é fundamental que ele se sinta aceito, acolhido e valorizado nessas diferenças. “Esse poderá ser o início do conflito que o bebê ou a criança irá travar com seu corpo com base nas representações negativas que a sociedade tem e que se manifestam através de toques, olhares, chacotas, apelidos e imagens depreciativas”.

Gilberto Leite/Rdnews Neuropsicóloga Cristiana Bezerra Dias em entrevista ao Rdnews sobre racismo

Ela salienta ainda que o desenvolvimento da autoestima se dá nos primeiros anos de vida, por meio do modo com que a criança é tratada pela família e também nas relações sociais. A inferiorização de determinados grupos raciais não deve ser negligenciada, sobretudo na infância. Na opinião da doutora, as brincadeiras pejorativas entre colegas, muitas vezes tidas como “inocentes”, podem esconder padrões de comportamentos que ajudam a perpetuar o racismo na sociedade.

“Ao ser xingada, a criança sente-se humilhada, envergonhada. Ela é destituída de seu nome próprio e de sua humanidade quando, por exemplo, lhe atribuem alguma característica animal”, alerta. Entre os efeitos da constante exposição a situações vexatórias, estariam o sentimento de desvalorização, a rejeição da própria imagem, a inibição e a dificuldade de confiar em si mesma.

E como as relações de dominação étnico-racial são aprendidas pelas crianças?

Para a psicologa, não é preciso que se diga explicitamente a uma criança que uma parcela da sociedade é considerada menos importante do que a outra. Os exemplos não são poucos e estão na televisão, nos livros didáticos e nos espaços subalternos, geralmente vinculados à servidão a pessoas brancas.

Ela acredita que a ideia de lugares adequados e inadequados para negros, por exemplo, pode ser o primeiro impacto para crianças que testemunham a segregação ainda existente hoje. “O racismo fica explícito quando se observa que a população pobre é majoritariamente negra, que as seleções de emprego preferem as pessoas brancas. Quando a maioria da população carcerária é negra. Quando leis contra o racismo simplesmente não são aplicadas”, destaca.

Papel da escola

O respeitado sociólogo Florestan Fernandes (1920-1995) costumava dizer que os brasileiros têm “preconceito de ter preconceito”, no sentido de que existe um esforço maior em negar o preconceito no país do que, efetivamente, em buscar soluções para combatê-lo. "É nisso que entra o investimento em Educação. Seria um dos meios mais eficazes para garantir uma mudança real na sociedade. Um exemplo disso é quando começou o trabalho bullying, hoje boa parte das crianças sabem quando sofrem e o que é. Antigamente não era assim", finaliza a neuropsicóloga.