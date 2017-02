Bebê precisa de remoção urgente e pais suplicam por atitude do governo

Anderson Hentges Pais da pequena Ângela Louisy, Kennedy e Analecia, pedem urgência em tratamento da bebê

“Nós não vamos desistir. E, se for preciso, nós vamos até a China para salvar a vida da nossa filha”. Essas são as palavras de Kennedy dos Santos e Analecia Guimarães, pais da pequena Ângela Louisy Guimarães dos Santos, de apenas cinco meses, que está internada na UTI do Hospital Regional de Sinop, a espera de uma resposta da secretaria de Estado e Saúde (SES), para que possa ser transferida para um Centro de Tratamento Especializado fora de Mato Grosso.

Louisy foi internada na segunda (20), diagnosticada com cardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. No mesmo dia, a pequena sofreu três paradas respiratórias. Uma às 15h, e outras duas às 04h da madrugada de terça (21). A família realiza visitas todos os dias desde a internação, às 15h e às 19h30.

Conforme laudo médico, Ângela Louisy realizou um ecocardiograma e os resultados apontam disfunção cardíaca, ou seja, o coração bombeia apenas 11 % de sangue para o corpo, quando o mínimo deve ser 50%. O quadro é extremamente instável e o risco de morte é evidente.

Laudo

Os pais perceberam que a bebê era bastante ofegante e que a respiração não era normal. O casal tem outros dois filhos, Gabriel de seis anos e Ana Letícia de três. Com a experiência de outras duas crianças em casa, a mãe desconfiou que algo anormal acometia a pequenina. O pai conta que por várias vezes procurou unidades particulares, porém nunca foi repassado um diagnóstico correto sobre o estado de saúde de Louisy. “O exame mais profundo que poderia constatar alguma doença, foi um de anemia que ela poderia ter. Nós fomos em um especialista, mas não deu em nada”, conta Kennedy.

Na segunda (20), após chegarem de uma viagem, Analecia notou que a bebê não passava bem. Foi quando decidiram levar a criança até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Lá o médico pediu que fosse feito um exame de raio-x. O laudo constatou que Louisy estava com o coração dilatado. O órgão ocupa 75% do peito da bebê. Imediatamente foi realizada a medicação e a internação da recém-nascida.

Sem acompanhamento médico, os pais tentaram a transferência da criança para a Capital. “A gente tentou a transferência, não por causa da estrutura, mas por conta da falta de profissionais”, explicou o pai.

Ao entrar em contato com o secretário municipal de Saúde, Manoelito Rodrigues, por meio da prefeitura, foi realizada uma consulta com um cardiopediatra, em uma instituição particular na quarta (22). Esse primeiro laudo reafirmou a dilatação no coração da criança e solicitou de imediato a remoção da pequena para outra unidade, sendo assim, o caso teria um suporte melhor.

Conforme apontamentos contidos nesses laudos médicos, o próximo passo é a realização de dois exames. O primeiro é uma cintilografia, que é um exame de diagnóstico que avalia a função e forma dos órgãos através de uma pequena quantidade de uma substância radioativa. O segundo, uma biópsia. Esses dois exames, além de outros testes dirão se há a necessidade de transplante de coração, ou se apenas com medicamentos Louisy poderá ser curada.

No entanto para que Louisy faça esses exames, ela necessita de tratamento fora de domicílio (TFT) que atenda às necessidades. Um outro fator é que em Mato Grosso não há essa unidade que realiza tanto o exame, quanto a cirurgia e, os hospitais fora do Estado exigem um laudo de um cardiologista pediatra clínico para que assim que seja avaliado, possa ser feita a transferência.

Anderson Hentges A tia da bebê de apenas 5 meses, Marcela Brito, afirma já ter procurado a SES sem sucesso

Apelo

A família pede que as autoridades se sensibilizem e resolvam a situação, porém com o recesso de carnaval, os trâmites retornam apenas na quarta (1º de março). Marcela Brito, que é tia da bebê, disse em entrevista ao , que, por várias vezes, entrou em contato com a SES para obter alguma informação, mas que nunca dão uma resposta definitiva sobre o caso. “Você liga pra todo mundo, você precisa fazer escândalo e mesmo assim não tem resposta. Nós estamos à mercê de pessoas incompetentes, de um governo que está esperando algo de pior acontecer para que a gente coloque a boca no trombone e acabe logo com tudo”, disse.

Marcela relata ainda que todos querem apenas uma atitude dos responsáveis. “Nós só estamos pedindo que por tudo que é mais sagrado, que consigam um lugar. É só esse o retorno, que salvem a nossa bebê. Que assinem o que tem que assinar, peçam pra quem tem que pedir. É a vida de uma criança, um bebê e cinco meses” argumentou.

Ação Judicial

Devido à família não ter suporte financeiro para custear os procedimentos em instituições particulares e também à demora estatal, houve a necessidade da intervenção da Justiça. O juiz Cleber Luis Zeferino de Paula, concedeu a tutela de urgência e determinou que o Estado e Sinop, independente de óbices burocráticos, providenciem imediatamente a remoção da criança para qualquer outra localidade, ou seja, os procedimentos necessários para o restabelecimento de saúde da bebê devem ser cumpridos conforme determinação. Caso não houver procedência por meio do SUS, deverá ser disponibilizada uma rede particular para amparar as necessidades da pequena.

Outro lado

Ao ser procurada, a secretária de Saúde de Sinop explicou que todas as providências que estão ao alcance e em conformidade com a lei, foram adotadas. Disse ainda que ao receber a decisão, custeou os exames com o pediatra cardiologista clínico. Ele quem determinou a transferência da bebê para uma unidade de tratamento, porém, que essa referência com os outros estados está a cargo da secretaria estadual de Saúde.

Já a secretaria de Estado de Saúde diz estar ciente e empenhada em resolver a situação da pequena Ângela Louisy Guimarães dos Santos. Segundo a SES, está no aguardo de nova avaliação do corpo clínico de Sinop para que a criança tenha condições de ser transferida para tratamento de alta complexidade cardíaca.

Quanto a essa transferência, a SES esclarece que todos os procedimentos já foram encaminhados através da Central de Regulação Estadual, desta forma, uma UTI aérea foi providenciada para trazer a criança até Cuiabá ainda neste final de semana, para avaliação na UTI pediátrica, onde a paciente passará por biopsia e cateterismo que vão indicar se o tratamento será feito dentro ou fora do Estado. "Ressaltamos que o bebê já teve três paradas cardíacas e dessa forma só será removida se tiver condições para suportar esse procedimento", diz a SES em nota.