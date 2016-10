Bispo de Rondonópolis diz chorar morte de padre e reclama de comentários maldosos

Gilberto Leite/Rdnews Bispo Juventino Kestering, após celebração da missa de Nossa Senhora Aparecida, em entrevista à repórter Bárbara Sá; se diz chocado com o assassinato do padre

O bispo diocesano de Rondonópolis Dom Juventino Kestering, de 70 anos, revela, em entrevista ao , após a missa que celebrou na quarta (12) na paróquia São José do Esposo, estar em choque com a morte violenta do padre João Paulo Nolli, 35, ocorrido três dias antes. Ele lamenta também o surgimento de comentários e afirmações "maldosos" que surgiram depois da Polícia Civil divulgar os fatos. Na avaliação do bispo, houve deturpação, de modo a levar muita gente a pensar que o padre Paulo estaria envolvido com "algo ilegal". "Ninguém nos procurou ou comentou algo com a arquidiocese. A meu ver era melhor esperar a conclusão das investigações, antes que fosse denegrida a imagem de alguém que não está mais entre nós”, pondera.

Na terça (11) os padres da arquidiocese realizaram uma reunião, que durou quatro horas. Ficou estabelecido que somente iriam se manifestar por meio de nota até que todo o processo seja finalizado. A decisão veio depois de inúmeros comentários e suposições sobre o que de fato ocorreu no dia do falecimento do sacerdote. Padre Paulo foi morto estrangulado por três menores, após supostamente ter dado carona para eles.

“Não sabemos o que ocorreu. O que temos certeza é que toda essa violência gratuita está sendo dolorosa para todos, não somente para arquidiocese, mas para o povo de Rondonópolis, que o conhecia muito bem. O testemunho que ele nos deu, foi muito maior”, enfatiza o bispo.

Gilberto Leite/Rdnews Na quarta, três dias após o assassinato de João Paulo, fiéis lotam a igreja São José Esposo, no conjunto São José, onde o pároco celebrava missa diariamente

Pelo menos oito padres, além do bispo Juventino, acompanharam o corpo de João Paulo até Cornélio Procópio (PR), cidade natal do sacerdote. Juventino contou que a família está muito triste com tudo o que aconteceu, mas, mesmo assim, os pais Atílio e Rachel Peres Nolli se mantiveram firmes na fé. “Os familiares, apesar de morar longe, foram muito presentes na vida sacerdotal dele. Buscavam sempre vir a Rondonópolis assistir as missas, palestras e acompanhar os trabalhos de evangelização”. Segundo ele, o velório foi um momento muito doloroso, mas em nenhum momento a família expressou revolta, só buscando respostas para a forma tão violenta da qual o filho foi vítima.

Os pais do padre programam viagem a Rondonópolis na próxima seman para buscar os pertences que estão na casa em que João Paulo dividia com os colegas Jônatas Marcos da Silva Santos e com a irmã Madalena Cancian.

História religiosa

João Paulo nasceu em Andirá, diocese de Cornélio Procópio, em 29 de abril de 1981. Filho de Atílio e Rachel Peres Nolli. ele ingressou no seminário da Congregação da Copiosa Redenção onde fez o ensino médio. Uma vez residindo em Juscimeira, um dos municípios do Sul do Estado, fez seu processo de ingresso no seminário diocesano de Rondonópolis-Guiratinga. Concluiu seus estudos de filosofia e teologia no Sedac, em Várzea Grande. Foi indicado vigário na Paróquia São José Esposo em agosto de 2007. E, em janeiro de 2010, foi nomeado pároco, atividade que exerceu até o dia de seu falecimento.

Gilberto Leite/Rdnews Aparecida Miranda, coordenadora do almoxarifado da Paróquia São José Esposo, onde o padre João Paulo atuava

Em seis anos como pároco, revolucionou a paróquia, composta por 19 igrejas. Entre as inovações pastorais, foi a conclusão do templo dedicado a São José Esposo, o maior da diocese.

Ele aglutinava multidões com celebrações alegres, comunicativas, chegando a reunir mais de cinco mil pessoas. Além disso, fortaleceu a igreja nos meios de comunicação, em especial à TV com o programa de uma hora “Deus Cuida de Mim”.

Em seu último programa na rádio Amorim Juventude, ele falou sobre o medo. “Depositemos a nossa confiança em Deus. Pois essa é a única arma contra o medo. Por mais que as situações que estejam na nossa frente possa nós amedrontar, devemos seguir em frente”.

Para os fiéis, essas palavras mostravam que era como se João Paulo soubesse que o seu fim estava próximo.

“Para algumas pessoas ele havia relatado que Deus já tinha dito a ele que o seu fim estava próximo, e coincidiu com as palavras dele no programa”, conta Aparecida Miranda, 54 anos.

Responsável pelo almoxarifado da Paróquia, ela conta que conheceu o sacerdote desde sua chegada à cidade. Recorda, com emoção, de quando perdeu a filha única de 23 anos, vítima de linfoma, e foi confortada pelo padre.