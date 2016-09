Uma residência no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, pegou fogo por volta das 13h30 desta quinta (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado no circuito elétrico da casa. No momento do fogo, três pessoas, sendo uma mãe e dois adolescentes, e um cachorro estavam no local.

Conforme informações, um bombeiro militar Pedro Henrique que estava folga e mora próximo ao local, ao observar a fumaça retirou os moradores e, com a devida cautela, também retirou dois botijões de gás que estavam próximos às chamas. Ele disse que até morou nessa casa quando era criança e, por isso, sabia como os cômodos eram distribuídos.

Ninguém ficou ferido, pois o fogo ficou concentrado em apenas um dos cômodos da residência. Cerca de três viaturas foram encaminhadas para o local. O trabalho dos bombeiros evitou que o incêndio tomasse maiores proporções e atingisse as residências no entorno. (Com Assessoria)