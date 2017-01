Bombeiros contêm curto circuito no Intermat e chamas não se alastram

Corpo de Bombeiros Bombeiros agem rápido e contêm curto circuito em ar condicionado no prédio do Intermat

Um possível curto circuito em um aparelho de ar condicionado no terceiro andar da sede do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), localizado no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, mobilizou 12 bombeiros e três viaturas na manhã deste sábado (21). Segundo informações do coordenador de comunicação do Corpo de Bombeiros, tenente Janisley Teodoro, as chamas ficaram concentradas apenas no aparelho e não se alastraram para outras salas da unidade.

A situação ocorreu por volta das 7h e foi notada pelos vigilantes do Intermat. Nenhum funcionário estava trabalhando no local naquele momento, portanto, ninguém chegou a se ferir. Ainda não há levantamento de danos e a tendência é que não seja alto, devido ao fogo ter sido controlado rapidamente.

A sede do Intermat apresenta problemas estruturais há alguns anos. Em 2015, um cano estourado alagou diversas repartições e a água se misturou aos fios espalhados pelo chão ou pendurados no forro, na secretaria estadual de Agricultura Familiar (Seaf), que também abriga o Indea e o Instituto de Terras. À época, diversos processos arquivados de forma inadequada por falta de espaço acabaram danificados.

Construído há 40 anos, o prédio chegou a ser condenado pela Defesa Civil. Além do alagamento causado pelas instalações hidráulicas precárias, laudos técnicos do Crea-MT e do Corpo de Bombeiros indicam riscos de curto circuito, bem como incêndio e rachaduras enormes nas próprias fundações do imóvel.

