Bombeiros controlam princípio de incêndio no IFMT e em uma Combe

No inicio da manhã deste sábado (18), cerca de 10 bombeiros se deslocaram em duas viaturas para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campi Bela Vista. O fogo começou na instalação elétrica de umas das salas do Instituto.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários do prédio. A corporação também atendeu a um chamado no Distrito Industrial, em Cuiabá. Uma Combe pegou fogo e sete bombeiros controlaram as chamas. No veículo, estava apenas o motorista que saiu ileso. Suspeita-se que o fogo teve início no motor.

Acidente

Um capotamento de um carro de passeio na Helder Cândia (estrada da Guia), deixou o veículo totalmente danificado. No entanto, os dois adultos e as duas crianças que estavam no carro saíram sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como não teve chamas, não precisou ir até o local. O acidente aconteceu por volta das 8h20 deste sábado.