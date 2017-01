Bombeiros de Sinop prestam socorro com viatura emprestada de Sorriso

O 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Sinop enfrenta um grave problema. A viatura que atende a demanda do município é emprestada e não supre todas as ocorrências. Com uma frota de oito veículos, as três unidades de resgate que são utilizadas nos atendimentos de urgência estão quebradas e não podem operar.

Reprodução Tenente coronel Hector Péricles diz que Corpo de Bombeiros de Sinop precisa de manutenção

O motivo seria o cancelamento do contrato de manutenção dos veículos por parte da empresa contratada. "O contrato acabou em novembro, e desde então nós estamos com as viaturas paradas sem poder operar”, explica o tenente coronel Hector Péricles ao .

Para que os procedimentos possam ser efetuados, o coronel autorizou que fosse feita a transferência de uma unidade de resgate do batalhão de Sorriso. Com uma média de 25 a 30 atendimentos por dia, o que a maioria da população não sabe, é que o Corpo de Bombeiros desenvolve diversas atividades, entre elas as administrativas, como certidão de ocorrências de seguro de automóveis, vistorias, análises de ambientes e emissão de alvarás.

Entre as atividades operacionais estão captura de animais, extermínio de insetos, controle de incêndios residenciais e ambientais, prevenção de afogamento, rodeios, corte emergencial de árvores, acidentes automobilísticos, bem como salvamento aquático e aéreo.

A equipe do 4º Batalhão em Sinop conta com 66 militares entre comandante-geral, tenentes e capitães, além de três estagiários. Segundo o Tenente Coronel Hector Péricles, esse número consegue atender a população sinopense. “Temos um efetivo suficiente, claro que o ideal seriam mais pessoas trabalhando, contudo, conseguimos desenvolver nosso trabalho com a nossa realidade”.

Reprodução Viaturas dos Bombeirso para resgate em Sinop estão quebradas por falta de manutenção

Estrutura

Desde a inauguração em 1998, o quartel ainda é localizado no mesmo lugar e não acompanhou o desenvolvimento da cidade. Atualmente a frota conta com oito veículos, sendo três Auto Bomba Tanque (ABT), em que uma delas é reserva e fica à disposição para ser usada em casos de extrema urgência, três Unidades de Resgate (UR), - que estão paradas devido à falta de manutenção, e uma caminhonete L200 e um Fiat Uno, utilizados para vistorias e situações de emergência.

O maior problema enfrentado pela equipe do batalhão de Sinop é o tempo-resposta das ocorrências. Para a capitã Meiriele, um minuto para quem está prestes a perder a vida é muito tempo. “Quem sofre um acidente ou necessita de algum tipo de atendimento dos bombeiros sabe que o tempo é valioso e é nesse sentido que enfrentamos problema. O deslocamento pode demorar, devido a vários fatores, às vezes nossa unidade de resgate já está em atendimento e pessoas acabam perdendo a vida”.

Segundo o coronel Héctor, para que a situação seja resolvida, a instalação de outros pontos de atendimento como no centro da cidade, no bairro Daury Riva, Camping Club e Alto da Glória, por exemplo, daria mais agilidade nos trabalhos.

Outro lado

Procurada pelo , a secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) reconheceu que o contrato de manutenção de veículos próprios foi cancelado e informou que o processo de licitação para contratação de uma nova empresa está em fase final.