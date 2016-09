Briga entre PM e segurança gerou o incidente que cancelou show ontem

Divulgação Cantora Maria Rita decidiu cancelar show após o incidente envolvendo PM armado em Cuiabá

O show que a cantora Maria Rita faria na noite deste sábado (10), em Cuiabá, foi cancelado pela equipe da artista sob a alegação de falta de segurança no local do evento. Um policial militar, que não teve o nome divulgado pela corporação teria se desentendido com um segurança na casa de festas horas antes do show começar.

De acordo com assessoria da PM, o policial foi até o local comprar um ingresso. Ainda segundo a PM, o espaço estava vazio e ele teria entrado para conhecer o local. Na sequencia, o policial foi abordado pelo o segurança e durante uma conversa dos dois ocorreu um desentendimento.

Neste primeiro momento, nem o policial e nem o segurança prestaram queixas. O fato já estaria resolvido. Mas, como a cantora Maria Rita decidiu cancelar de seu show “Samba da Maria”, a produtora do evento registrou boletim de ocorrência. Com isso, o policial e o segurança prestaram esclarecimentos no Plantão Cisc Planalto e foram liberados.

A Policia Militar informou que o policial vai responde uma sindicância pelo comportamento dele no evento.

No show "Samba da Maria", com o qual tem percorrido o país, a cantora interpreta clássicos do samba, gênero que marcou sua carreira, e homenageia artistas que a influenciaram, como Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho.

Agência MIC, que organizou o evento informou que as cerca de duas mil pessoas que compraram ingressos para o show "Samba da Maria" terão dinheiro de volta ou então serão informadas sobre nova data para o evento, de modo a não ficarem no prejuízo.

