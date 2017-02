Câmara realiza extraordinária para liquidar os atrasados à Santa Casa

Reprodução Santa Casa de Rondonópolis está com repasses atrasados de novembro e dezembro de 2016

Os atrasos nos repasses do Governo do Estado para a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis levaram o Executivo solicitar a realização de uma sessão extraordinária na Câmara, para aprovar o projeto de lei que autoriza a prefeitura a efetuar os repasses referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, que somente agora foram feitos pela secretaria estadual de Saúde (SES).

Cada uma das parcelas soma cerca de R$ 1,9 milhão e serão pagas de uma só vez, tendo em vista que os serviços foram prestados à população. Os valores se referem a parte do Estado na contratualização com a Santa Casa, que também recebe repasses do município e do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Santa Casa é referência para atendimento na região Sul de Mato Grosso em maternidade, especialmente, em gravidez de alto risco, conta com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, única na região, e UTI adulto.

Os atrasos nos repasses da SES para a Santa Casa são constantes e acabam por prejudicar o atendimento ao cidadão, bem como nos pagamentos dos médicos e equipe.