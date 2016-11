Caminhão cai de ponte e casal e bebê de seis meses ficam feridos

SBT Sinop Informações são de que condutor perdeu controle da direção , cruzou a pista e caiu da ponte

Um casal e o bebê deles, de 6 meses, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Sinop, após o veículo em que eles estavam capotar e cair de uma ponte no Rio Nadico, na BR-163.

Segundo informações da concessionária Rota do Oeste, a mulher e a criança foram socorridas por pessoas que transitavam pela rodovia até a chegada do Corpo de Bombeiros, que as encaminhou para o Hospital Regional.

O motorista do caminhão foi socorrido pelas equipes da Rota do Oeste. A esposa teve ferimentos leves, mas o estado de saúde do bebê é considerado grave, conforme a concessionária.

Perdeu controle

As informações iniciais são de que o condutor perdeu o controle da direção do veículo, cruzou a pista e caiu da ponte. O caminhão estava carregado de portas de madeira e seguia sentido Sinop.