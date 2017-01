Caminhoneiros bloqueiam a 163 contra aumento do diesel e pedágios

Marcilene Ferreira Caminhoneiros bloqueiam trecho da BR-163, entre Matupá e Peixoto de Azevedo, para protestar contra aumento do óleo diesel e preço dos pedágios no país

Alguns caminhoneiros bloquearam um trecho da BR-163, entre Matupá e Peixoto de Azevedo na manhã desta segunda (16). Apenas carro de passeio, ambulâncias e ônibus estão autorizados a passar pela barreira.

Segundo os manifestantes, o bloqueio seguirá sem recuo. “O bloqueio será de 24h, não daremos intervalo de liberação, não vamos deixar os caminhões passar”, disse Ademir Zago, um dos líderes da manifestação.

Entre as principais reivindicações feitas por eles estão o aumento do preço do óleo diesel e também dos pedágio no país. O bloqueio permanecerá até que alguma resposta seja obtida.