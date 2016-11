Caminhoneiros bloqueiam BR-163 em favor da Lei do Frete Mínimo

Divulgação Caminhoneiros bloqueiam BR-163 para cobrar resposta sobre a lei 528

Aproximadamente 60 caminhoneiros bloquearam a BR-163, no perímetro urbano de Nova Mutum, na manhã desta terça (29). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e há previsão para bloqueio em Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde.

Segundo a PRF, os manifestantes trancaram a rodovia com barricadas e atearam fogo em pneus.

Os caminhoneiros cobram resposta do poder público sobre o Projeto de Lei 528, que permite ao governo federal a implantação mínima do frete em caráter obrigatório em todo território nacional. O objetivo é que haja uma tabela mínima que favoreça o setor de transporte rodoviário e que cubra, no mínimo, o custo efetivo do frete.

Os preços seriam definidos pelo Ministério do Transporte, mas a lei prevê valores até que o ministério edite uma norma. Para carga geral, granel e neogranel aponta R$ 0,70 por km rodado; carga frigorificada e perigosa, R$ 0,90 por km rodado.