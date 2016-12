Caminhonete Ranger fura sinal e atinge táxi na avenida Getúlio Vargas

Divulgação Acidente na avenida Getúlio Vargas. Não houve vítima fatal e trânsito flui normal

Na madrugada deste sábado (10), por volta das 5h, uma caminhonete Ranger capotou no cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e avenida São Sebastião, no Bairro Popular na Capital, quando o veículo furou o sinal vermelho e atingiu um táxi modelo Classic que também capotou.

O impacto entre os veículos fez que a caminhonete tombasse na calçada de um restaurante e atingisse um poste de energia elétrica. Segundo informações de agentes da secretaria de Mobilidade Urbana, o trânsito flui normalmente em parte da pista. A Energisa já realiza a troca do poste.

Por telefone, um atendente da Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) disse que a delegacia esteve no local, fez o atendimento e que não houve vítima fatal.