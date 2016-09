Candidato a vereador é baleado em passeata; pai leva 6 tiros e morre

Candidato Júlio Power é baleado durante passeata

O candidato a vereador por Cuiabá Julio Cesar Maia Pereira, o Júlio Power (PT do B), de 32 anos, foi baleado durante passeata de campanha na Praça Sol Nascente, em Cuiabá.

Conforme informações da Polícia Militar, um suspeito que pilotava uma moto Titan, preta, chegou e efetuou vários disparos.

Além de Júlio, também foram baleados o pai do candidato e uma criança de 12 anos, que está internada na Policlínica do Coxipó. Júlio e o pai estão hospitalizados no São Mateus. O candidato passa por cirurgia neste momento.

Ainda não há informações sobre o verdadeiro motivo da ação, mas a polícia investiga o caso, procurando o suspeito.

Não se sabe também sobre o estado de saúde do candidato, mas o pai não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele levou cinco tiros no peito e um no queixo.