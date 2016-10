Candidato a vereador é preso pela polícia por suposta compra de votos

PJC Com Alemão, a polícia encontrou R$ 2,7 mil, 2 folhas de cheque em branco e centenas de santinhos.

O candidato a vereador de Apiacás, José Carlos Teschi, o Alemão (PSB), foi preso em flagrante por compra de votos, durante as eleições deste domingo (2). Foi flagrado com grande quantidade de dinheiro e santinhos, em um colégio eleitoral do município.

A prisão do candidato aconteceu após denúncia anônima informando a compra de votos na Escola Pública Centro de Promoção. Policiais se deslocaram para o colégio, onde, após monitoramento, realizaram a abordagem do suspeito.

Em revista pessoal, policiais encontraram com R$ 2,7 mil, duas folhas de cheque em branco e centenas de santinhos utilizados na campanha. Em buscas no veículo do político, foi encontrada grande quantidade de santinhos em uma caixa de sapatos.

O candidato recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Apicás junto ao material de campanha apreendido. O político foi interrogado e autuado em flagrante pelo crime eleitoral de fazer arregimentação de eleitor ou propaganda boca de urna.

Concorrente a uma vaga de vereador , o suspeito foi eleito com 107 votos (2,56% do total).