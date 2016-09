Candidato a vereador é preso por latrocínio e levado a Barra do Bugres

PJC Valmir é empresário e se candidatou para vereador este ano

O candidato a vereador de Nova Olímpia (a 207 km de Cuiabá), Valmir José dos Santos, foi preso pela Polícia Civil, nessa terça (6), por crime de latrocínio. Ele estava com mandado de prisão em aberto, decretado pela Comarca de Mirassol D’Oeste.

O latrocínio que teve como vítima Amilton Benedito Pereira dos Santos, aconteceu em 2011, em Mirassol D’Oeste. Segundo o delegado, Nelder Martins Pereira, o suspeito apontado como um dos autores do crime, atualmente é dono de quatro farmácias em Nova Olímpia e se candidatou a vereador nestas eleições. “Após cometer o crime em Mirassol, o acusado decidiu vir para Nova Olímpia e ser um cidadão de bem”, disse o delegado.

Com o recebimento da ordem de prisão contra Valmir, policiais de Nova Olímpia se mobilizaram e conseguiram cumprir o mandado por volta das 19h40, em um dos comércios do suspeito. Depois de ter a prisão cumprida, o candidato foi levado para exame de corpo delito e posteriormente encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Barra do Bugres. (Com Assessoria)