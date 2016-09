Candidato a vereador por Cuiabá é preso com quase 400 kg de maconha

Assessoria Candidato a vereador em Cuiabá Márcio Gonzaga foi preso com quase 400 kg de maconha

Candidato a vereador por Cuiabá foi preso com aproximadamente 400 kg de maconha, ontem (15). Segundo a Polícia Militar, parte da droga foi encontrada enterrada em buracos de uma chácara na região do Coxipó do Ouro, na Capital.

A propriedade pertence a Marcio Gonzaga Dias, 37 anos, candidato a vereador pelo PTdoB. O advogado do candidato, Luciano Pedroso de Jesus, declarou que Marcio não sabia que a droga estava enterrada na chácara.

Outras 12 pessoas também foram presas ligadas à droga apreendida. Segundo a Polícia Militar, a outra parte da droga estava em uma casa no Bairro Sol Nascente.

Apesar de dizer que alugava a chácara, Marcio foi preso no local pela PM. O advogado afirmou que vai provar a inocência do candidato. Também foi preso um suposto membro de uma facção criminosa.

“Recebemos a informação de que estava acontecendo o tráfico de drogas na região do Bairro Sol Nascente. Inclusive, já tínhamos o nome do suspeito. Chegando ao local, fizemos flagrante na frente de um mercadinho da venda da droga para outros dois suspeitos”, afirmou o tenente da PM, Thiago Ribeiro de Melo.

Um dos suspeitos usava uma tornozeleira eletrônica, de quando foi preso por roubo a banco e explosões em caixas eletrônicos. Três carros e duas armas foram apreendidos com o grupo durante a ocorrência. O material também estava na chácara do candidato.

“Encontramos na chácara uma pistola 9 milímetros, munições, encontramos uma carabina e metade da droga apreendida, enterrada em um buraco tampado com tapumes de madeira de compensado”, completou o tenente da PM.

Além da droga, que no total contabilizou 1.258 tabletes de maconha, os policiais apreenderam uma Saveiro vermelha, um Kadet azul, um Gol prata, uma pistola Luger 9mm de uso restrito das Forças Armadas, uma carabina calibre 44, 25 munições 9mm e uma munição calibre 32.