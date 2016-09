Candidato a vereador tem residência invadida; filhos e esposa ameaçados

Facebook Candidato a vereador Washington Mansor e esposa Marcia sofreram assalto nesta madrugada

Três bandidos armados invadiram a residência de um médico que é candidato a vereador por Cuiabá Washington Mansor (PV), e fizeram todos os familiares reféns na madrugada deste sábado (17), no bairro Residencial Coxipó, na Capital.

Em postagem no Facebook, o médico escreveu: ''Meus amigos! Sofremos uma enorme violência na madrugada de hoje. Três bandidos armados invadiram minha casa. Eu, a Márcia, as crianças e o Samuel, que também estava em casa, ficamos sob a mira dos revólveres dos ladrões que exigiam dinheiro. Eles levaram celulares, dinheiro, outros objetos e ainda espancaram o Samuel", disse se referindo ao amigo que se encontrava na residência no momento do assalto.

O candidato ainda ressaltou que a família está chocada com a situação. Neste sentido destacou a violência psicológica sofrida pelos filhos. "A sensação de impotência diante da violência é terrível. Os marginais estão por aí, à solta e nós nos tornamos os verdadeiros prisioneiros, cercados pelas grades da impunidade".

Washington trabalha no Pronto-Socorro de Cuiabá e a esposa é servidora do Estado. Eles moram em uma rua no bairro Altos do Coxipó, ao lado do Tijucal. O caso foi informado à Polícia Militar e por enquanto ninguém foi encontrado.