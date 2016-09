Candidato preso com droga, nega e pede compreensão aos eleitores veja

Facebook Márcio Gonzaga aponta mal entendido a respeito de drogas

O candidato a vereador por Cuiabá, Márcio Gonzaga Dias (PT do B), detido em flagrante na quinta (15) quando a Polícia Militar encontrou cerca de 400 kg de maconha enterrados em sua chácara, na região do Coxipó do Ouro, afirma em uma rede social ter sido vítima de grande injustiça. Ele ainda pede para que os amigos e eleitores não acreditem na imprensa.

No desabafo, o candidato informa que é proprietário do balneário, no qual aluga para a realização de eventos ou para lazer. Explica que aluguel é feito de forma comum, e atribui a prisão a “um grande mal-entendido”. “Eu Márcio Gonzaga fazendo minha campanha para vereador fui injustiçado”, destaca.

Ainda no texto, o candidato conta que tudo será esclarecido pelos advogados e pede para que os eleitores não acreditem na imprensa. Segundo ele, os veículos de comunicação “divulgam o que querem, sem ter fundos de verdade”. Márcio, entretanto, evita comentar sobre quem seria o responsável por enterrar a droga na propriedade. Ele diz que, no momento oportuno, prestará novos esclarecimentos sobre o caso para os eleitores.

No mesmo dia da publicação, o candidato passou por audiência de custódia, no Fórum de Cuiabá, onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com o advogado, Rodrigo Mariano, a defesa vai mostrar que ele não tem nada haver com a situação. “O buraco onde foram localizados os entorpecentes fica no final da chácara. Meu cliente, de fato, não tem nada com isso, e vamos provar. Ele esclarece ainda que quem fez a postagem na página do candidato foi a assessoria de imprensa e não o cliente.

O candidato foi preso em flagrante junto com outras sete pessoas na própria chácara, em uma ação onde a Polícia Militar conseguiu apreender mais de uma tonelada de maconha. Dos 13 detidos na operação, apenas dois não foram autuados pelo crime de tráfico de entorpecentes. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

