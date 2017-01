Cantor sertanejo morre após capotar caminhonete em ponte no interior

O trecho não é pavimentado e tem uma curva perigosa que antecede a ponte

O cantor sertanejo Wágner Roberto Marinho, 34 anos, da dupla Marinho & Eduardo morreu em um acidente na Rodovia MT-208, próximo a cidade de Nova Monte Verde (972 km de Cuiabá), na noite desta quarta(4).

O músico estava em uma caminhonete que tombou em uma ponte.

Segundo a Polícia Militar, Marinho dirigia a caminhonete S-10, que perdeu o controle e capotou a ponte popularmente conhecida como “Ponte Torta”, por volta das 21h. O seu óbito foi confirmado meia hora depois por uma equipe médica.

O Corpo de Bombeiros retirou o corpo do rapaz de dentro do veículo encontrado com as quatro rodas para cima. O cadáver foi encaminhado até uma funerária da região.

A dupla que é de Alta Floresta estava fazendo vários shows pela região norte do Estado. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.O trecho do acidente não é pavimentado e tem uma curva perigosa que antecede a chegada na ponte.