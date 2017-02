Carnaval custa R$ 800 mil; Emanuel quer resgatar evento para famílias

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), lançou a programação para o Carnaval 2017, durante coletiva à imprensa na tarde desta quinta (9). Entre as mudanças neste ano está um decreto que proibirá uso de garrafa de vidro no decorrer da festividade.

A festividade vai custar R$ 800 mil. Entretanto, a Prefeitura não investiu recursos próprios. O valor foi viabilizado através de emendas dos deputados estaduais Guilherme Maluf (PSDB), Janaina Riva (PMDB), Max Russi (PSB), Dilmar Dal Bosco (DEM) e Romoaldo Júnior (PMDB). A Prefeitura ainda fez um chamamento público para viabilizar parcerias com a iniciativa privada.

Segundo o prefeito, a intenção é retomar o valor que o Carnaval tinha e resgatar um evento voltando à família, tendo a Praça da mandioca como palco desse retorno. “Sem vidro para não agredir o meio ambiente nem os moradores e foliões. Vamos resgatar o convívio da família cuiabana. Carnaval não é bebedeira, sexo, não é todo tipo de extravasar. É família, alegria, descontração. Daí o desejo de rever a volta do Carnaval para as famílias e crianças”.

O comandante do policiamento no carnaval, coronel Maurício, destaca que ano passado comandou o evento, mas foi solicitado para conversar sobre segurança faltando quatro dias da festa. “Ou seja, a mudança já está acontecendo com relação à segurança pública”. Ele parabeniza Emanuel pela iniciativa e ressalta que a PM vai trabalhar no sentido de proporcionar sensação de segurança à população.

“Vamos fazer isso com muita certeza. Sobre os eventos da programação, a mensagem da Polícia Militar é: brinque o Carnaval tranquilamente porque a PM vai trabalhar para proteger e estará presente em todo canto, na Baixada Cuiabana”, afirma.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Renato Anselmo, diz que iniciou a gestão com o maior evento cultural para executar, mas tudo já se encontra organizado. “Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, já conversamos para não ocorrer como no ano passado, nos eventos passados”.

Conforme ele, o prefeito deu aval para que sua equipe pudesse correr atrás de todos os detalhes do evento. “Estamos acompanhando todos os blocos, que estão de parabéns. Será uma grande festa e o maior Carnaval já visto em Cuiabá”, conclui.

Programação

O Carnaval em Cuiabá deve ocorrer, além na Praça da Mandioca, também no Distrito da Guia e na Orla do Porto, onde acontecerão os desfiles das escolas. No próximo domingo (12), na Vila Cuiabana, será a eleição do rei e da rainha do Carnaval, a partir das 19h, com coração e premiação aos eleitos.

As festividades na Praça da Mandioca ocorrem de 24 a 28 deste mês, das 21h as 3h da manhã, sem palco, mas com shows todos os dias de bandas tradicionais de marcha e trio elétrico. Haverá ainda show com Roberto Lucialdo e matinê das crianças das 17h as 20h. A estrutura de segurança contará com apoio do Exército Brasileiro e da Polícia Militar.