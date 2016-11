Carreta provoca colisão frontal com caminhonete e produtor rural morre

Olhar Cidade Acidente aconteceu na sexta (25); as informações iniciais são de que a carreta invadiu a pista

Um produtor rural morreu em um acidente na BR-163, próximo ao município de Guarantã do Norte. Urbano Claudionor Assunção, 67 anos, conduzia uma caminhonete S10 e seguia sentido ao Estado do Pará.

O acidente aconteceu na tarde dessa sexta (25) e as informações iniciais são de que uma carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com a caminhonete do produtor, que morreu no local. O corpo ficou preso às ferragens e foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

IML

O motorista da carreta foi encaminhado para atendimento médico e o estado de saúde não foi confirmado. O corpo do produtor rural foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sinop.