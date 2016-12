Carros ficam destruídos em acidente na MT-241, mas não deixa mortos

Divulgação Acidente envolvendo dois veículos na MT-241, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães

Por pouco um acidente, que aconteceu por volta das 8h34, deste domingo (11), envolvendo um Fiat Uno e um Celta não terminou em tragédia na MT-251, km 45, da rodovia Emanuel Pinheiro, próximo a região da Salgadeira.

Conforme informou o delegado da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), Jefferson Dias, o condutor do Celta estava em alta velocidade vindo de Chapada do Guimarães, sentindo Cuiabá, quando tentou ultrapassar na faixa dupla e bateu de frente com o Uno.

"A sorte é que os oito envolvidos no acidente estavam de cinto de segurança. Senão, teria ocorrido uma tragédia", disse o delegado.

Tanto no Uno quanto no Celta estavam quatro ocupantes. Nenhuma vítima fatal. Até o momento, apenas o motorista do Celta fora identificado, trata-se de Bruno Mendes, que, ainda conforme o titular da Deletran, se recusou a fazer o teste do bafômetro no local.

Uma unidade do Samu foi acionada e as vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

O delegado ainda informou que no pronto-socorro uma equipe da Deletran esperou o condutor do Celta receber atendimento médico para novamente tentar realizar o teste de bafômetro, que deu zero. Apesar de o delegado informar que o rapaz confessou ter tomado uma latinha de cerveja.