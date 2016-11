Casais cristãos abandonam prazeres da carne e namoram à moda antiga

Arquivo Pessoal Henzzo e Mariana optaram pela corte e atribuem decisão á vontade de Deus

Na contramão do que acontece na “sociedade moderna”, onde muitos jovens praticam relações sexuais sem compromisso e de forma liberal, alguns casais optam por se resguardar e namorar como na época dos nossos avós, onde o lugar de namoro era o sofá ou o portão, sob o olhar vigilante de alguém da família, que sempre observava se os dois não estavam “fazendo o que não deviam”.

Com este pensamento e, acima de tudo com o propósito de agir conforme a vontade de Deus, o casal Henzzo Augusto Martins de Arruda, de 25 anos, e Mariana Lima de Almeida, de 21 anos, estão juntos há 10 meses no namoro denominado “corte”.

Mariana explica que a corte não é um acordo. Pelo contrário, ambos encaram como um caminho que pode escolher trilhar ou não. “E nós escolhemos estar na corte, não por algo imposto ou que foi forçado. Algo que nós dois já tínhamos revelação antes de nos conhecermos. Já tínhamos feito o voto da corte, e decidido por entendermos que é o melhor caminho para nos relacionarmos”.

Henzzo conta que, por serem cristãos, na igreja foi passado sobre a visão desta modalidade e como se relacionar neste sentido. “De fato, nós podemos comprovar que é o melhor caminho entre as duas pessoas se relacionando. Então nós já temos essa visão, algo que faz parte da nossa vida antes mesmo de um conhecer o outro”.

Como funciona

A corte diferentemente do namoro não começa com um beijo e também não tem relação sexual, porque tem um propósito: é baseada na palavra de Deus. “Nós nos relacionamos de acordo com a palavra de Deus, somos cristãos. E entendemos que existe a maneira certa de se relacionar sem se machucar”.

Nesta linha, Henzzo ressalta relacionamentos de longas datas que terminam, bem como casamentos que chegam ao fim, porque após alguns anos ambos descobrem que não era “essa pessoa” que ele/ ela amava ou diz que o amor acabou e, diante disso, entende que a pessoa não aprendeu a conviver com a outra.

“A não ser que teve somente um contato físico, teve beijo, prazer, relação sexual, foi isso que manteve o relacionamento. Mas há o momento em que isso acaba e sobra o que? Então precisa ter aquela questão do relacionamento de estar junto, de gostar de estar perto”, explica.

Neste sentido, o jovem justifica que a corte proporciona justamente isso, o momento em que o casal se conhece, que visita a casa dos pais e conhece o parceiro, de fato, a pessoa como ela é. “Durante esse tempo de um ano, dois no máximo, nós projetamos um noivado e concluímos a corte com o casamento”.

Ele afirma que quem opta pela corte não fica com a pessoa somente para se relacionar ou por prazer, mas se atrai pelo outro fisicamente, o que, segundo Henzzo, é normal. Contudo, o diferencial é se guardar, uma vez que entendem que o tempo certo de se relacionar e ter o primeiro beijo e uma relação mais íntima é após o casamento. “Para que não possamos no meio do caminho dizer: não quero mais seguir nesse relacionamento. E depois de uns beijos ou ato sexual, acabar desiludindo a própria pessoa”.

Henzzo relaciona esta situação com o fato de, hoje em dia, haver muitos jovens com problemas de depressão, desiludidos, sem querer compromisso sério com ninguém, buscando apenas o próprio prazer.

“Então neste nosso relacionamento aprendemos a conviver um com outro, a estar juntos em momentos bons e ruins, e a gostar um do outro pelo o que realmente ele é. Os beijos e a relação íntima serão como consequência, para aprimorar o relacionamento saudável em Deus”, afirma.

A importância de fazer essa escolha, conforme Henzzo, é que o casal muda a forma de se relacionar, sem que haja pessoas feridas e decepções no relacionamento, e sem que haja casamentos destruídos, bem como filhos decepcionados porque viram os pais se separando.

Para Mariana, a importância da corte é guardar a vida, o sentimento diante de um mundo em que hoje o sexo é descartável e as pessoas baseiam o relacionamento no prazer. “Isso acaba deturpando o que, de fato, significa o relacionamento. Acredito que a corte é muito importante para minha vida, antes mesmo de eu me relacionar com o Henzzo”.

Ela ressalta que os adeptos à corte não enxergam o beijo como pecado, tanto que a Bíblia não diz isso, mas acreditam que ele abre muitas portas. “Vi pesquisas que apontam que o beijo é a primeira preliminar de uma relação sexual. O beijo acende a chama da paixão. Então nós decidimos nos privar do beijo, porque infelizmente a realidade é triste. Dentro da igreja mesmo acabam por cair em pecado, de sexo antes do casamento, o que gera transtorno para o próprio casal”.

Não surgem dúvidas?

Henzzo diz que não. “Quando eu e Mariana nos conhecemos e entramos na visão de nos relacionar em corte, a primeira coisa antes de definirmos o relacionamento foi orar. Buscamos em Deus para que Ele pudesse testificar em nossos corações de que era isso que o Senhor queria. Quando Ele confirmou, vivemos com a certeza de que vai dar certo”.

Em relação à curiosidade do beijo entre si, ambos concordam que há a vontade, principalmente por serem jovens e sentirem atração um pelo outro. “Mas nos guardamos por entender que o melhor beijo será dado no dia do nosso casamento, e que é a melhor opção para nós. O beijo é questão de tempo e de propósito”, diz o jovem.

Mariana também compartilha do entendimento de Henzzo e ressalta que a pessoa deve se sentir atraída pelo o que o parceiro é por fora e por dentro. “Isso são qualidades que vejo na vida do Henzzo. Mas acreditamos que o beijo é um propósito que em breve se cumprirá, contudo, não é nosso principal objetivo, e sim a consequência”.

Conselho

Diante da escolha de namoro deles, Henzzo diz, até mesmo em eventos de casais da igreja, que o namoro com corte não se compara com todos os outros relacionamentos que teve. “É muito melhor, não há feridas, mágoas, pelo contrário, há amor verdadeiro”.

Mariana conta que hoje o casamento é uma escolha muito importante e não deve fazer na emoção, mas algo que deve ser buscado em Deus. “Eu e o Henzzo tivemos muitas experiências com Deus para chegarmos aqui hoje, algo que nós priorizamos no relacionamento é o Senhor Jesus. E nós estamos construindo”, conclui.

Virgem aos 26

A jornalista Dayane Senna Lima, hoje com 32 anos, conta que à época em que se casou, aos 26, ainda era virgem e isso provocava certo “espanto” entre as demais pessoas. “Hoje é difícil as pessoas encararem essa situação como normal, acham que deve ter esse relacionamento antes do casamento. O famoso test drive. Não é essa finalidade, o casamento tem muita coisa por trás, não é só isso. Então a gente já tinha esse propósito quando começou a namorar”.

Gilberto Leite Daiane Senna, que conheceu Diego Lima no extinto Orkut, casou virgem as 26 anos de idade

Dayane conta que o marido Diego Lima a viu na igreja, nem a conhecia, e então a encontrou no extinto Orkut numa comunidade evangélica, em 2008. Eles ficaram quase um ano trocando conversas, e em 2009 se conheceram pessoalmente. Começaram a namorar em 1º de agosto daquele ano. Após três meses de namoro, Diego a pediu em casamento, e em julho de 2010 se casaram.

Ela explica que sempre que saia com Diego uma companhia ia junto. “Quando nos conhecemos foi tranquilo. A primeira vez que nos vimos não sentia nada, era amizade mesmo. Mas orei para que Deus me apresentasse uma pessoa que seria para casar”.

A jornalista ressalta que tudo aconteceu naturalmente. Hoje ela vê muita diferença na questão de não ter ultrapassado os limites do namoro. “Já fala: namoro. Acho que as pessoas tinham que ir pelo rótulo, namoro é ir ao cinema, pegar na mão. Casamento é algo mais sério, é um compromisso mais sério. É uma união de carne. As pessoas tinham que voltar a ver esse rótulo de namoro e casamento”.

Namoro diante de Deus

Para explicar na visão espiritual como os casais devem proceder diante de um tema tão polêmico, o pastor Moisés Vieira cita a afirmação de Jesus Cristo dada em Mateus 15, versículos 18 ao 20: “O que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem”.

Arquivo Pessoal Pastor Moisés Vieira classifica como ílicito o sexo antes do casamento e cita diversos textos biblícos

Segundo ele, bastando apenas os versículos 18 ao 20 “nós já temos a palavra de Jesus e a palavra de Cristo é suficiente”. “A Bíblia diz em Gênesis que Deus afirma que o homem devia deixar o pai e mãe, unir-se à uma mulher e ambos se tornarem uma só carne”. Jesus confirma essa afirmativa, dizendo que o homem precisa unir à sua mulher, construir uma família, não só para gerar filhos, mas para ter uma relação sexual e afetiva.

Analisando a palavra de Cristo “porque do coração do homem procede”, o pastor destaca a citação “prostituição” que no grego quer dizer “porneia”, isso significa várias coisas, entre elas relação sexual ilícita, fora daquilo que Deus ordenou ao homem e fora da vontade do Senhor, e o que está fora da vontade de Deus é denominado “amarto”, correspondente a pecado.

“Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, e outros pecados, como relação sexual com animais até com parentes próximos, isso a Bíblia chama de porneia. O que não é porneia é uma relação sexual lícita, aquele relacionamento abençoado e constituído por Deus. Onde um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Isso é benção de Deus e permitido”, explica.

Nesta linha, o pastor diz que só há apenas uma relação aprovada e lícita que é aquela subseqüente à benção de Deus. “Qualquer outra relação fora desse contexto é pecado”. Ressalta que o apóstolo Paulo disse também que o homem não pode andar só. Em 1 Coríntios 7 ele retrata isso. “Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido”.

Jesus explica isso em Mateus 15, versículo 18 a seguir, e depois usando Paulo em 1 Coríntios 7 versículos 1, 2 a seguir, “o marido conceda à esposa o que lhe é devido, a mulher semelhantemente, e Paulo vai descrever “não se deve privar um do outro”. Então a Bíblia de Gêneses a Apocalipse defende o sexo dentro do ambiente do matrimônio, conforme o compromisso diante de Deus. “Sexo sem compromisso, sem aliança é porneia e ilícito”, finaliza.