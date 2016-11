Casal é preso por encomendar morte de jovem devido a seguro de R$ 2 mi

PJC Armas utilizadas no assassinato do jovem, Paulo Sander Alves, 20 anos, em Rondonópolis

Investigações da Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Rondonópolis, descobriu que o assassinato do jovem, Paulo Sander Alves, de 20 anos, foi encomendado pelo casal Fábio Sérgio Vitor e Valéria Gonçalves Teixeira. O motivo foi um seguro de R$ 2 milhões feito em nome da vítima, em que Valéria era beneficiária de 90 %.

O casal foi preso nesta terça (8), na operação “Seguro Premiado”, deflagrada pela Polícia Civil com apoio operacional da Polícia Militar. A ação iniciou nas primeiras horas para o cumprimento de três mandados de prisão temporária e seis buscas e apreensão domiciliar.

A delegada Karla Cristina Peixoto Ferraz informou que a vítima trabalhava há 4 meses na empresa do casal, denominada Guincho Brasil Resgate, e foi morta a tiros dentro do estabelecimento. “No dia do crime, 23 de fevereiro de 2016, a vítima estava de folga e foi chamada no Guincho para resolver alguma coisa. Nesse dia ela recebeu uma ligação para ir à empresa e chegando lá um terceiro suspeito abriu o portão para o executor”, contou a delegada.

O terceiro envolvido também está com mandado de prisão, mas não foi localizado durante a operação. O executor, conforme Karla, ainda não está totalmente identificado nas investigações, que prosseguem pela delegacia até o esclarecimento do crime e prisão de todos os envolvidos.

A delegada explicou que o casal é o mandante do crime e o terceiro suspeito tem o envolvimento como partícipe. “Ele participa do crime franqueando a entrada da vítima na empresa”, disse. Durante as buscas, no apartamento do casal no bairro Vila Aurora, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. Em outra casa, que pertence a funcionário da empresa, os policiais encontraram outro revólver calibre 32. O funcionário foi autuado por posse irregular de arma de fogo e liberado mediante pagamento de fiança.

Conforme a delegada, o seguro não chegou a ser pago, por conta das investigações terem identificado a motivação do crime e alertado a seguradora. (Com Assessoria)