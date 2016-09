Casal se passa por cliente, assalta joalheria e agride idoso em Cuiabá

Um homem de 66 anos, proprietário de uma joalheria na região central de Cuiabá, foi rendido por um casal na tarde dessa quarta (14). Além do roubo ao estabelecimento, os bandidos amarraram e agrediram o comerciante.

O crime aconteceu por volta das 15h30, quando o casal entrou na joalheria se passando por cliente, pedindo para grafarem o nome nas alianças. Pouco depois, sacaram uma arma de fogo e renderam o comerciante, que foi agredido com vários chutes.

A vítima também chegou a ser amarrada enquanto várias joias, um telefone celular, e R$ 100 eram recolhidos. Antes de fugir, o casal ainda ameaçou o idoso dizendo conhecer toda a família, caso as autoridades fossem acionadas.

Com ajuda de familiares, o comerciante esteve na 1ª Delegacia de Polícia do Centro e registrou boletim de ocorrência, onde passou as características dos dois criminosos. Uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos deve recolher imagens de circuito de segurança de estabelecimentos da região central para identificar o casal.