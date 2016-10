Casamento é anulado por falta de iniciativa sexual do marido em Barra

Um casamento foi anulado pela Justiça em Barra do Garças por tentativas frustradas de relação sexual entre marido e mulher. A ação a pedido da esposa foi protocolada na Defensoria Pública e assistida pelo defensor público Milton Martini, que atua na cidade. O argumento usado foi o de erro essencial que, segundo a lei, se caracteriza pela ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável.

O casal que teve as identidades preservadas, e teria tido várias tentativas frustradas de relação sexual, o que levou a esposa a procurar a Defensoria Pública para tentar anular o matrimônio. “Ela nos procurou, pois queria voltar a ser solteira e não divorciada. Dessa forma, a única opção viável era a anulação do casamento”, disse Martini.

O defensor explicou que a medida tomada pela jovem tinha fundamento, pois o Código Civil Brasileiro disciplina em seus artigos 1.556 e 1.557, III, admitindo a anulação do enlace em caso de ocorrência de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. “Antes do casamento, de acordo com a esposa, o casal não manteve relacionamento íntimo em razão da crença religiosa de ambos”, disse.

A princípio, o pedido de anulação foi contestado pelo noivo, no entanto, o processo foi sentenciado e o casamento anulado. “É a Defensoria fazendo a diferença na vida do cidadão”, ressaltou Martini. (Com Assessoria)