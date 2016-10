Categoria aceita proposta e bancos de MT voltam a funcionar nesta 6ª

Gilberto Leite/Rdnews Caixa Econômica Federal também vai voltar a atender clientes hoje no Estado

Os bancários de Mato Grosso encerram a greve da categoria que durou pouco mais de um mês. Os profissionais aceitaram a proposta de reajuste salarial de 8% e abono de R$ 3,5 mil ainda este ano. Com a decisão, as mais de 270 agências fechadas em todo o Estado, por conta da paralisação, devem voltar a funcionar nesta sexta (7).

Em assembleia geral, os trabalhadores resolveram aceitar a terceira proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A oferta também inclui aumento de 10% no vale refeição e no auxílio-creche-babá e de 15% no vale alimentação. Os bancos também se comprometeram a garantir aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.

Os bancários de Mato Grosso encerraram a greve que durou 31 dias no Estado em uma articulação feita pela categoria nacionalmente. A aprovação do fim da paralisação veio após uma vitória apertada de 36 favoráveis a volta aos trabalhos contra 35 que queriam continuar com as atividades suspensas ocorrida em assembleia do setor na noite desta quinta (6), em Cuiabá. O acordo proposto pelos bancos tem validade de dois anos. Para 2017, os salários serão reajustados pela inflação (INPC/IBGE), mais 1% de aumento real.

Algumas agências da Caixa Federal rejeitaram a proposta em pelo menos sete estado, Amapá, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Mato Grosso não é um deles, segundo o presidente do sindicato dos bancários do Estado, Clodoaldo Barbosa.

As agências deverão registrar hoje um grande movimento de clientes. O atendimento ao público começa às 11h e termina às 16h, horário de Mato Grosso.