Celebração à vida é a proposta da CASA COR; evento encerra na 6ª veja

A proposta da CASA COR 2016, na 11ª edição, é de pensar a casa como um espaço de celebração da vida. É com esse sentimento que os mais de 2,5 mil m² de área divididos em 28 ambientes está surpreendendo, com exuberância o público que passa pelo Várzea Grande Shopping. Os espaços foram montados por 44 arquitetos com a concepção do jeito brasileiro de morar, mas tudo isso com muita criatividade dos profissionais.

A CASA COR conta ainda com espaços dedicados à suíte do casal, quarto da moça, varanda e grill, toilette social, restaurante, ponto de encontro, living, living gourmet, lavabo social, family room, estar íntimo e espaço fitness e SPA da Família. Dentre os cômodos que serão utilizados durante a exposição, está o Lapidário Gastronômico, que sediará cursos de gastronomia do Senac.

Gilberto Leite/Rdnews Renata Ayoub Giglio responsável pelo evento e pela Gourmeteria esbanja simpatia e dedicação

Para decorá-lo, as arquitetas Andressa Borsato, Camila Borim e Zilda Zampero se inspiraram no ciclo do diamante. A exposição recebe também um restaurante, onde funcionará o Mahalo, e o espaço “Mato Grosso Criativo”, dedicado totalmente à cultura do Estado, como por exemplo, fotografia, música e artes plásticas.

O que chama a atenção para esta edição é o grande número de espaços integrados. Para quase todos os arquitetos e designers, o foco agora é unir. Unir a sala à cozinha, a cozinha ao bar, o bar à adega, o quarto ao banheiro, o escritório ao quarto, e aí por diante.

Entre os arquitetos, designers e paisagistas, estão as arquitetas Alline Luccini e Janine Girotto que atuam em Lucas do Rio Verde, participam pela terceira vez no evento com o ambiente “Home Teather”, que traduz elegância e bom gosto através do uso de tecnologia de ponta em um espaço de 105 m². A arquiteta já carrega dois prêmios pela CASA COR Mato Grosso, referentes à Varanda Gourmet na última edição.

Segundo Aline, os clientes do interior buscam novidades aliadas ao aconchego. Atuando em uma das regiões de maior crescimento do interior do Estado, ela conta que a mentalidade a respeito do papel da arquitetura vem se desenvolvendo, assim como toda a infraestrutura da cidade.

Para Janine Girotto, que este ano assina o projeto da “Suíte Black” ao lado de Daiane Zaffari, a proposta da “Suíte Black” de 89 m² é integrar (quarto, banheiro e closet) com tons mais escuros, que remetem à modernidade, tornando um ambiente agradável e aconchegante. “Sempre busco o novo, cada viagem feita, sendo ela particular ou profissional, a arquitetura é meu foco principal, desde a escolha do destino até os hotéis e passeios. Respiro arquitetura e procuro trazer tendências mundiais para meus projetos”.

Além de todas estas novidades, o espaço Home Office, da arquiteta Roberta Bertazzo, também chama a atenção. “O espaço foi pensado como se fosse o escritório de uma designer de joias, que usa principalmente a pedra ágata na cor verde jade como matéria prima. Essa pedra e cor foram usadas também no ambiente. Pensei nesse espaço de 40m² para caber tanto o escritório quanto o quarto e a suíte”.

Com conceito de cozinha integrada para valorizar a presença da família e amigos, Renata Ayoub Giglio, responsável pela “Gourmeteria”, conta que atualmente tanto os casais mais jovens como os mais velhos, sempre pedem. “Aqueles que querem reformar a casa, é um espaço para receber os amigos, onde possa preparar algo rápido como um risotto sem ter que ficar separado do resto da casa”, explica.

No espaço, Renata agregou a gourmeteria e uma sala de estar, mudando a iluminação de acordo com a intenção do ambiente. “Isso porque os pratos normalmente mudam de cor, dependendo da luz que colocamos, então quis manter neutro”, conclui.