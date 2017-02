Cerca de 715 mil em MT podem tirar dinheiro em contas inativas do FGTS

Trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até final de 2015 pode sacar FGTS

Aproximadamente 715 mil mato-grossenses terão o direito ao saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal estima que cerca de R$ 728 milhões em relação a essas contas poderão ser sacadas em Mato Grosso. Ao todo, a medida deve injetar mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira, fato que deve movimentar o comércio como um todo.

O levantamento foi realizado pela Caixa e divulgado nesta segunda (20). De acordo com o banco, Mato Grosso tem 60 agências e postos de atendimento, 232 casas lotéricas, 175 correspondentes Caixa Aqui e 107 pontos de autoatendimento espalhados pelo Estado.

As datas de resgate do dinheiro foram organizadas a partir do aniversário dos trabalhadores. Quem nasceu em janeiro e fevereiro poderá realizar os saques a partir de 10 de março. Aos aniversariantes dos meses de março, abril e maio será permitido realizar o saque a partir de 10 de abril. Os trabalhadores que nasceram entre julho e agosto poderão resgatar o saldo a partir de 12 de maio.

Os beneficiados que fazem aniversário entre setembro e novembro poderão sacar o dinheiro a partir de 16 de junho. Por fim, quem nasceu em dezembro poderá fazer valer seu direito a partir de 14 de julho. A data limite para o resgate será 31 de julho.

Comércio

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio), Hermes Martins, a liberação desses recursos deve incentivar os comerciantes a empreender para atrair a clientela. “Nossos empresários buscam em momentos como esse a oportunidade de alavancar os negócios, o que acaba movimentando a economia”, disse.

De acordo com Hermes, o dinheiro que será liberado pelo governo federal, além de ajudar a aquecer o mercado, deve contribuir para a redução da inadimplência que, na última pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, em janeiro, apontava 130 mil 432 famílias cuiabanas endividadas.

“O governo, ao liberar o FGTS inativo, vai aquecer o mercado porque vai incentivar o consumo. Esse dinheiro também pode ser um alívio para aqueles que vão pagar dívidas e, em último caso, até para aqueles que vão injetar em fundos de investimento”, pontuou.

Os 715 mil mato-grossenses representam um montante de 2,37% do total de beneficiários no país.

Direito

A Caixa explica que, de acordo com a Medida Provisória (MP) 763, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS.

O banco pontuou, também, que as outras regras de saque das contas ativas não sofreram modificação. Por causa disso, saque de contrato de trabalho vigente só pode ocorrer nos casos de demissão sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo.

A estatal criou um serviço em seu site (www.caixa.gov.br/contasinativas) para facilitar o atendimento ao contribuinte que tem direito ao pagamento de conta inativa. Na página, o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Outra opção de atendimento que foi disponibilizado é o telesserviço 0800 726 2017. A partir desse canal, será possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento. Para realizar a consulta do saldo pelo telefone ou no site, o interessado deve informar seu número de CPF e PIS/PASEP (NIS). (Com Assessoria)