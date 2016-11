Chapa 2 acusa Rui de manipular estatuto para beneficiar seu grupo

Rdnews Trecho usado para questionar decisão de aceitar voto de presidentes tampões na eleição

O candidato à presidência da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) Antônio Galvan, da Chapa 2, acusa o atual presidente Rui Prado de manobrar e desrespeitar o regimento para beneficiar grupo liderado pelo candidato da Chapa 1, Normando Corral. Conforme nota, presidentes tampões de sindicatos terão direito a voto, o que até então era proibido. Dessa forma, Normando ganharia 4 votos, num universo de 89 sindicatos eleitores, no certame que ocorre hoje (25).

“Somente hoje pela manhã, às vésperas da eleição, o presidente Rui Prado informou que todos os Sindicatos Rurais filiados – regulares e irregulares - estariam aptos a votar nas eleições de amanhã, a incluir os administrados por juntas governativas, decisão que fere o Estatuto e o Regulamento Eleitoral”, diz nota disponibilizada ontem (24).

As Juntas Governativas, segundo o Estatuto, têm por finalidade administrar o patrimônio do sindicato temporariamente até que se promova a eleição e tomem posse os eleitos. Logo, os presidentes de Juntas Governativas, indicados pela Diretoria Executiva, sob Rui Prado, não podem ser equiparados a presidentes de sindicatos eleitos por seus filiados por expressa vedação legal.

Galvan cita como exemplo as eleições de 2013, quando as juntas governativas foram proibidas de exercer o voto. “Assim como em 14 de outubro de 2016, quando da reunião para o sorteio da Comissão Julgadora de recursos administrativos para esta eleição, tais foram excluídas daquela escolha o que comprova que as mesmas não possuem legitimidade para representar os sindicatos em eleições.”

Com o imbróglio, tendência é que a Famato tenha suas eleições novamente judicializadas, como ocorreu em 2013. Na eleição passada, Rui tinha considerável vantagem sobre Galvan, mas estava disputando o 3º mandato consecutivo. Nos dois primeiros anos, de 2008 a 2010, Rui ocupou o cargo em razão da vacância deixada pelo deputado Homero Pereira (já falecido). Somente em 2010 concorreu de fato à presidência da instituição e foi reeleito em 2013. Contra essa terceira vez à frente da Famato, Galvan chegou a ganhar a causa junto à Comissão Julgadora, mas Rui recorreu e, em assembleia, reverteu a decisão.