Chuva derruba árvore, causa curto circuito em bairros e alaga casas veja

A forte chuva que cai na tarde desta sexta (14) em Cuiabá e Várzea Grande já causou a queda de uma árvore na MT-251 sentido Chapada dos Guimarães e curto circuito em dois bairros da Capital e na avenida General Melo. Em Várzea Grande, ruas do bairro Jardim dos Estados ficaram submergidas.

Conforme o tenente Teodoro do Corpo de Bombeiros, transformadores dos bairros Coophema e Boa Esperança pegaram fogo, assim como o da General Melo. Ele orienta a população a não sair de casa durante a chuva e, no trânsito, redobrar a atenção.

Além disso, ressalta que os motoristas devem evitar as regiões onde costumam ter incidência de alagamentos. De acordo com a secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob), o trânsito na avenida Fernando Correa, na Capital, segue com fluxo lento devido ao alagamento no local. Em caso de emergência a população deve ligar no 193.

Em Várzea Grande, algumas ruas do bairro Jardim dos Estados foram tomadas pela água da chuva. Segundo relato de moradores, a água também invadiu algumas residências, como o caso das ruas Macapá, Paraná e Boa Vista.

Confira, abaixo, vídeo enviado por morador do Jardim dos Estados, em Várzea Grande.