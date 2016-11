Chuvas causam estragos na MT-430 e revoltam motoristas no Araguaia

Caminhoneiros que trafegam pela MT-430, em São José do Xingu, estão revoltados com as péssimas condições da rodovia estadual, agravada com as chuvas que começaram a cair na região do Norte Araguaia. Segundo eles, o período chuvoso nem começou direito e já está praticamente impossível seguir viagem com o excesso de atoleiros.

Revoltados com a situação, os motoristas resolveram gravar um vídeo e divulgá-lo para chamar à atenção das autoridades do Estado. Filas de carretas e até mesmo o tombamento de um bitrem que não conseguiu subir um morro foram registrados.

"Todo ano se repete a mesma situação e até hoje não foi feito nada para resolver o problema da estrada que é uma das mais movimentadas da região. E olha que as chuvas nem começaram”, disse o motorista Miguel Souza, do estado do Pará, que usa a rodovia com certa frequência para o transporte de grãos.

No vídeo é possível acompanhar o desespero de caminhoneiros com enxadas e pás, tentando tapar os atoleiros para dar condições de trafegabilidade. "Nenhuma máquina veio nos auxiliar. Tanto o governo estadual quanto a Prefeitura de São José do Xingu não fizeram nada até agora", ressaltou o motorista.

O trecho mais castigado, segundo os caminhoneiros, está localizado entre o entroncamento do Natanael ao Posto Sucupira, numa extensão de aproximadamente 40 km. (Com informações da Agência da Notícia)

Confira, abaixo, o vídeo dos motoristas.