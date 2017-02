Cidade passará a contar com sede do Incra para atender 17 municípios

Reprodução Rondonópolis passará a ter sede do Incra para atender 17 municípios da região

A instalação de uma sede do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Rondonópolis foi publicada no Diário Oficial da União, na última semana, para atender 17 municípios da região, além de 11 assentamentos rurais.

Segundo o secretário executivo do Conselho Nacional do Desenvolvimento Rural, Valdir Correia, com a sede do Incra em Rondonópolis, aproximadamente 5,6 mil famílias de assentados que hoje precisam se deslocar a Cuiabá, poderão ter mais facilidade na resolução de problemas e atenção do órgão.

Além do edital da instalação da sede, também já foi feito um edital para adesão de servidores que desejam se deslocar para atuar em Rondonópolis, bem como destinado um executivo que desenvolverá as atividades na cidade.

Em contrapartida, está ainda em fase de execução a busca de um escritório e o deslocamento de veículos para o desenvolvimento do trabalho diário do Incra no município. Mas não foram definidas datas para o início da atuação efetiva. (Com Assessoria)