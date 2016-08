Cinco são presos por vender cabos de energia elétrica furtados em VG

Reprodução Homens que tentavam vender cabos e fios em um ferro-velho despertaram a suspeita na polícia civil

Cinco funcionários de uma empresa transportadora, envolvidos em furtos e vendas de cabos e fios de energia elétrica, foram detidos pela Polícia Civil, ontem (25). A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande.

Os suspeitos, Yslled Villela de Araujo, Lucimar Francisco dos Santos, Lucas Vinícius Rondon da Silva, e Everton Santiago Costa, foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O adolescente, V.H.P., que também estava envolvido no esquema, teve lavrado um boletim de ocorrência (BO) pelo ato infracional análogo ao mesmo crime. Apontado como mentor do crime, Everton também responderá pelo crime de corrupção de menores.

O esquema criminoso foi descoberto durante diligências da equipe da Derf-VG, que identificou o momento em que dois homens, funcionários de uma transportadora, tentavam vender cabos e fios novos em um ferro-velho.

Ao perceber a situação, os investigadores suspeitaram que os materiais poderiam ter origem ilícita. Em conversa, o proprietário do ferro-velho, confirmou que Yslled Vilela estava lhe oferecendo os materiais a preços módicos. Questionado, Yslled confirmou que os cabos e fios haviam sido furtados da empresa “Elétrica Paraná”, e que tinha recebido o material de uma pessoa chamada Lucimar.

Em seguida, os policiais civis da Derf-VG se deslocaram até a empresa, onde após analisarem as imagens e entrevistar os suspeitos, foi descoberto que o esquema do furto iniciava com o vendedor da empresa, Everton Santiago Costa.

Segundo a Polícia, Everton simulava uma venda e solicitava para o menor, V. H. P., separar as mercadorias rapidamente e as encaminhava para Lucas, que conferia e fazia a liberação para a entrega. Os produtos eram repassados para o entregador, Lucimar, para que ele retirasse de dentro da empresa. Posteriormente, os materiais eram entregues para Yslled, para que ele realizasse a venda.

Conforme o delegado, Eduardo Rizzotto de Carvalho, todos eles tinham pleno conhecimento de que se tratava de furto. O proveito do crime era divido entre os suspeitos, que já teriam realizado outros desvios em outras oportunidades, utilizando-se do mesmo procedimento. “Os materiais furtados apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 3 mil”, destacou o delegado.

Em suas declarações, o menor afirmou que Everton foi quem o chamou para entrar no esquema de desvios de mercadorias, e que ele ganharia R$ 100 por orçamento separado. Após a confecção do boletim de ocorrência, o adolescente foi liberado e entregue para o responsável legal.

Os outros quatro envolvidos, Yslled Villela de Araujo, Lucimar Francisco dos Santos, Lucas Vinícius Rondon da Silva e Everton Santiago Costa, foram presos em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. Everton também responderá por corrupção de menores.

Participaram da ação os policiais civis Willias Pereira e Fábio Teles, coordenados pelo delegado de polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho.(Com Assessoria)