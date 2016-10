Cirurgias para retirar seio por câncer aumentam 12%; centro dá suporte

Mário Okamura Dados sobre cirurgias realizadas em Mato Grosso e na Capital nos casos em que é diagnosticado o câncer de mama nas pacientes para retirada do seio e/ou tumor

O Centro de Prevenção de Câncer de Mama, no Hospital do Câncer em Cuiabá, comemora neste mês um ano de funcionamento. A data coincide com a campanha Outubro Rosa, que tem objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Conforme a coordenadora do centro, Georgiane Carvalho Andrade, o serviço é ofertado para mulheres de 40 a 69 anos e funciona para fazer rastreamento do câncer de mama, com objetivo de diagnóstico precoce. De forma gratuita são realizados exames de mamografia para pacientes dessa faixa etária.

Segundo Georgiane, o atendimento é livre, no qual a paciente liga ou agenda pessoalmente o exame, e não precisa de pedido médico. Por mês são atendidas 600 pacientes.

De acordo com dados da secretaria estadual de Saúde, em Mato Grosso foram realizadas 209 cirurgias para retirada do seio, em 2014, enquanto que em 2015 subiu para 236 cirurgias, o que corresponde a um aumento de 12%. De janeiro a julho deste ano foram realizados 161 procedimentos cirúrgicos.

Em Cuiabá, foram registradas 116 cirurgias em 2014, e em 2015 foram 124. Já nos sete primeiros meses deste ano a SES registrou 93 cirurgias.

Conforme a secretaria, em relação à retirada de tumor na mama foram registradas, em 2014, 29 cirurgias no Estado, enquanto que neste ano até julho foram 15. Em Cuiabá foram registradas 22 cirurgias, em 2014, já em 2016, 11 procedimentos foram realizados até julho.

Centro depende de doação

A coordenadora explica que os recursos são oriundos de doação de um casal do interior do Estado, que prefere se manter no anonimato. Eles doam mensalmente R$ 90 mil. “A princípio o contrato era de um ano, mas renovaram para mais um ano. A garantia é até setembro do ano que vem”.

Georgiane conta que o casal teve problema de câncer de mama na família e, por isso, se comoveram com a situação. “Eles vieram ao hospital com a intenção de ajudar a unidade, de alguma forma. Vieram até a central de captação, onde foram informados sobre o centro de prevenção”.

A coordenadora ressalta que o centro de prevenção está com a estrutura pronta desde 2013, mas o hospital não tinha recursos para fazê-lo funcionar. Ela afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) dificulta a contratualização na unidade.

Nesta linha, Georgiane aponta o impasse na situação, pois, de um lado, a secretaria estadual de Saúde dizia que não tinha demanda para os exames, e de outro o hospital apontava falta de condições para colocar o centro em funcionamento.

“Quando o casal soube da situação e visualizou toda a estrutura montada, só faltando o recurso financeiro para funcionar, eles resolveram doar para o centro de prevenção. Eles se comoveram e disseram que isso não podia ficar assim”, diz a coordenadora.

Ela explica que o governo estadual não contribui com nenhum valor. “A gente vive com essa doação”. Depois que terminar o contrato com o casal doador, Georgiane afirma que o setor vai estudar uma forma para continuar com o funcionamento do centro. “Na verdade vamos ter que contratualizar para que a gente atenda o SUS para caminhar com os recursos advindos dos exames que produzir. Mas por enquanto a gente não conseguiu”.

Gilberto Leite/Rdnews Georgiane Carvalho, coordenadora do Centro de Prevenção de Câncer de Mama

Nem todas as pacientes que procuram o serviço do centro de diagnóstico são indicadas pelo médico. Segundo a coordenadora, como é livre demanda e não necessita de pedido médico, as mulheres ficam sabendo ou pela mídia, ou por uma amiga ou vizinha que veio no hospital e fez o exame. “Enfim, a divulgação é mais pelo boca a boca. Nós já temos muitos médicos na rede básica que estão cientes do trabalho feito no hospital. Então acabam indicando a paciente para a unidade”.

O setor funciona efetivamente desde outubro de 2015. Desse período até agora foram realizados mais de seis mil exames de mamografia, e destes, quatro casos positivos de câncer foram diagnosticados. Estas pacientes realizam tratamento na unidade. “Foram pacientes que nos procuraram por livre demanda mesmo, sem pedido médico ou indicação. Esse número relativamente é bom”.

Depois de diagnosticada, a paciente é tratada no próprio hospital. Georgiane explica que as mulheres realizam o exame, e no momento em que a médica lauda e identifica algum nódulo suspeito, ela automaticamente já encaminha para o setor de prevenção, e então é emitido um guia para a paciente.

Nesta linha, a mulher pode fazer ultrasom da mama para complementar, serviço que também é ofertado pelo setor, ou ela pode se consultar com um especialista, no caso um mastologista. “Se for caso cirúrgico, eles vão encaminhar para cirurgia, e eles mesmos operam. Se for um caso clínico, ela é encaminhada para oncologista do hospital”.

A coordenadora ressalta que o setor oferece o serviço gratuitamente, no entanto, como a demanda é muito grande, as pacientes precisam agendar com certa antecedência. “Como realizamos apenas 600 exames por mês, a nossa agenda de outubro e novembro já está lotada. Então, por enquanto, estamos sem agenda para este mês e para o próximo. Só a partir de dezembro que vai conseguir atender novamente”.

Diante disso, ela reforça que a cada início de mês abre a agenda, por exemplo, no começo de novembro o setor iniciará os agendamentos para dezembro e, com isso, o risco de esquecimento das pacientes é menor.

Serviços

Georgiane afirma que o centro de prevenção também realiza ultrasom de mama nas pacientes. Para este exame não é exigida faixa etária, mas é preciso que a mulher tenha em mãos o pedido médico. “Todo serviço do centro é gratuito”, ressalta. Por mês são realizados 75 ultrasons de mama.

Além disso, o setor oferece exame de biopsia de mama guiada por ultrasom. A coordenadora diz que realiza apenas 15 por mês, por ser um exame mais complexo e caro para o centro manter. Georgiane diz que além do custo de material, também tem o custo do profissional, pois são necessários o gastrologista e uma médica que realiza o procedimento, e ela cobra por exame.

Gilberto Leite/Rdnews Realização do exame para diagnosticar preventivamente o câncer de mama

Testemunhos

Maria Regina Pereira dos Santos, de 52 anos, conta que trabalhou na área da saúde por muito tempo e, por isso, tem a consciência de que todo ano é importante realizar o exame de mamografia. Ela tem quatro filhos e começou a fazer o exame aos 45 anos.

“Já tive caso de câncer de mama na família, e todos sofreram demais. Quando vi o sofrimento procurei me cuidar”. Maria Regina ainda explica que colocou nos grupos de WhatsApp a importância da realização do exame.

Maurília Costa, 42 anos, tem dois filhos e conta que uma tia faleceu vítima de câncer no útero. Diante do ocorrido, decidiu se cuidar. “Essa fato foi um incentivo pra gente se cuidar melhor. Hoje em dia está muito fácil para fazer isso, não é mais como antigamente. Agora é tudo de graça”.

Ela fez pela primeira vez o exame na última sexta (7), e revela que não havia feito ainda por medo de doer. “Eu tenho uma irmã, ela já fez o exame, e disse que era de boa. Agora vamos ver”.

Após realizar o procedimento, Maurília disse que o medo passou. “É só relaxar, foi tudo tranquilo e rápido. Eu tinha medo de doer bastante, mas não é nada disso”.

Maria de Fátima, de 60 anos, explica que desde os 37 anos realiza a mamografia. Isso porque foi diagnosticada com menopausa precoce. Ela também já fez duas cirurgias de nódulos benignos na mama. “Eu sempre faço o exame certinho, para prevenir. Tenho cinco filhos e todos mamaram no meu seio”.