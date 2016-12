Ciumento, homem esfaqueia ex de sua esposa; DHPP investiga o caso

Reprodução O caso está na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa



Um homem de 37 anos ficou ferido ao ser esfaqueado pelo marido de sua ex-esposa no bairro Areão, em Cuiabá, nesta segunda(19). O suspeito da tentativa de homicídio fugiu do local e até o momento ainda não foi localizado pela Polícia Militar.

Segundo os relatos da vítima, o agressor ficou irritado com sua visita a casa da ex. Ele disse que foi apenas entregar um telefone celular que havia consertado para ela.

Após atingir os braços e o rosto da vítima com uma faca, o homem fugiu correndo. A PM, acionada por testemunhas, esteve no local encontrando apenas o rapaz caído com alguns ferimentos.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro. Um boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes e o caso será investigado pela Polícia Civil.