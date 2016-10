Colisão entre Scania e carro deixa 4 mortos após ultrapassagem na 070

PRF Acidente na BR-070 resulta na morte de 4 pessoas

Um acidente frontal envolvendo um carro e um caminhão resultou na morte de quatro pessoas na noite dessa quinta (20), por volta das 19h, no Km 181 da BR 070, próximo a General Carneiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, uma Scania G420, disse que o condutor do carro Nissan March tentou realizar uma ultrapassagem, quando bateu na lateral do caminhão. Nisso, o motorista perdeu o controle e colidiu de frente com a Scania.

Ainda conforme a PRF, no March estavam L. A. da C., de 56 anos, E. R. S., de 60 anos, E. R. de A. da C., de 59 anos, e N A. R. S., de 53 anos, todos morreram no acidente. Já no caminhão Scania estava F. G. da R., de 46 anos, que saiu ileso. A PRF também informou que todos eram de Cuiabá.