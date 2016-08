Colisão frontal entre caminhão e carro deixa uma pessoa morta

Uma pessoa morreu após um acidente frontal envolvendo um caminhão e um veículo utilitário, na região de Juscimeira, Km 244 da BR-364.

A Rota do Oeste foi acionada por volta das 15h51 e sinaliza o trânsito na região. A Polícia Rodoviária Federal também está no local, controlando a situação. A Politec de Rondonópolis também está no local.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e recebe atendimento médico. O condutor do veículo utilitário não resistiu.