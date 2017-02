Colisão frontal entre duas carretas na BR-364 deixa 3 mortos e 2 feridos

Uma colisão frontal entre duas carretas no km 474 da BR-364, sentido Jangada, teria deixado uma vítima carbonizada e outra presa às ferragens. O Corpo de Bombeiro foi acionado para controlar as chamas.

A Rota do Oeste informa que a pista está interditada nos dois sentidos. Duas ambulâncias, um guincho e um veículo de inspeção foram encaminhados para o local. O acidente aconteceu por volta das 15h35. A concessionária ainda ressalta que a carreta que estava carregada com soja tinha quatro pessoas, sendo que o condutor foi levado em estado grave em ambulância para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Uma mulher e duas crianças que também estavam neste veículo faleceram carbonizadas. Não temos a idade das vítimas. A perícia ainda não chegou ao local. O condutor da carreta vazia foi encaminhado por ambulância da Rota do Oeste em estado grave com queimaduras no corpo ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. (Com Assessoria)