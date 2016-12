Com 2 anos de atraso para entrega, Orla do Porto será inaugurada na 6ª

As obras de revitalização na orla do Rio Cuiabá, no trecho do bairro Porto, na Capital, estão em fase final. A inauguração está prevista para a próxima na sexta (9). A princípio, a obra deveria ter sido entregue para a Copa de 2014. Agora, receberá uma iluminação especial para o natal, além de uma grande festa de fim de ano.

O projeto de revitalização da orla começou a ser colocado em prática ainda em 2015. As obras incluem a construção de um calçadão com cerca de 1,3 mil metros, pista de caminhada, áreas de contemplação do rio, mirante, academias ao ar livre e cinco bares ou restaurantes. No total, o orçamento é de R$ 28 milhões.

Mário Okamura Orla do Porto será inaugurada na 6ª. Projeto comporta academia, restaurantes e pista de caminhada

Em visita in loco, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá, Alberto Machado, contou ao que os serviços estão em fase final de acabamento, e que a expectativa é grande para a conclusão. Ao longo da obra, a ciclovia e o calçadão de 12 metros de largura, estão sendo instalados equipamentos para prática de esportes. Na Praça das Águas, são construídos um chafarizes e fontes, de forma interligada com a Praça Luiz de Albuquerque.

Também haverá uma arquibancada com um palco para apresentação de produções culturais. Outra medida adotada foi a ampliação do Aquário Municipal. Foi erguida uma nova estrutura, ao lado, e a antiga será mantida, pois é parte histórica da cidade. O estacionamento contém 925 vagas.

“A obra é complexa, foram seis meses com os trabalhos paralisados por conta de alguns proprietários que tinham quiosques ali, e houve demora de seis meses para conseguir autorização judicial para tirá-los do local. É uma obra feita na beira do rio, temos que preservar algumas árvores em condições absurdamente difíceis, causando o menor prejuízo possível. É uma obra feita manual e artesanalmente”, destaca o secretário.

Todas as desapropriações necessárias foram executadas e resultaram na interdição de parte da avenida Beira Rio. Um dos destaques no local é o mirante. Com mais de 10 metros de altura, quem subir no local poderá contemplar o Rio Cuiabá. Os casarões também chamam atenção, pois as fachadas representam os formatos de pontos turísticos da cidade.

“A orla do Porto vai redefinir o lazer cuiabano, exatamente como o Tia Nair já tem feito, trazendo famílias para fora de suas casas em horários alternativos. Como um lugar ativo no período noturno, este complexo vai abranger pessoas de todas as idades, em todos os horários".

Melhorias na região

Abandonada por muitos anos, a orla já tem pouco mais de 98% de conclusão. O novo espaço de lazer para a população cuiabana contará com toda a recuperação da estrutura atual de calçamento, piso cerâmico, iluminação e paisagismo. Também ganhará um novo aquário, que só será inaugurado no final deste mês, expandido em mais 800 m².

Gilberto Leite Secretário de Cultura, Beto Machado, ressalta que a prefeitura vai realizar o réveillon na orla

Além de toda a obra, o Porto vem recebendo grandes melhorias e a cidade terá um bairro renovado em breve. "O bairro já tem recebido os serviços de recuperação nas principais ruas, as duas praças estão sendo revitalizadas, inclusive com calçadas. Estamos resgatando um bairro antes abandonado. Este mês teremos um Porto totalmente revitalizado", diz Beto.

Para quem frequenta diariamente o local, é nítida a diferença para as pessoas que passam pelo local. “Nossa. Está realmente ficando lindo. Quem conheceu esse Porto antes, abandonado, tínhamos medo de passar por aqui. Está parecendo outra cidade”, afirma a universitária Joana dos Santos Silva, de 28 anos.

Licitação de bares

Em agosto deste ano, a prefeitura realizou a licitação de concessão dos lotes 1 e 4 para a construção e exploração comercial de bares e restaurantes da orla do Porto Cuiabá. Os espaços compreendem área total de 225 e 300 m², respectivamente.

Três dos cinco espaços já foram licitados em julho deste ano. De acordo com o edital, o contrato assinado com o vencedor do certame terá vigência de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 10. Segundo o secretário, o local vai voltar a receber festas de final de ano. “Pretendemos celebrar o réveillon aqui. Com bandas locais e a tradicional queima de fogos. Aqui também será palco do carnaval. O espaço será muito bem utilizado”, ressalta.

Museu do Rio

A execução das obras de revitalização do Museu do Rio 'Hid Alfredo Scaff', localizado no bairro Porto, também faz parte da revitalização do local. As adequações receberam recursos do Ministério do Turismo e da Caixa Econômica Federal, com contrapartida da administração municipal. O valor total foi de R$ 291,3 mil e a empresa responsável será a TMF Indústria e Comércio de Moveis, Equipamentos e Representações.

Está em fase final a construção de um novo aquário municipal com tecnologia de ponta, onde estarão representadas espécies de três bacias hidrográficas de Mato Grosso. “Sem dúvida valorizará esta região e proporcionará momentos de cultura e lazer para toda população cuiabana e turistas”, conclui Beto. Outro detalhe importante é que também um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) está sendo instalado no local.