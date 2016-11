Com a chuva, viaduto da UFMT volta a alagar; trânsito parado na região

Semob No viaduto da UFMT, há registros de acumulo de água e o trênsito está parado

A região da avenida Fernando Correa voltou a alagar nas primeiras horas da manhã desta segunda (21) com a chuva que cai na Capital. O principal ponto de alagamento é o viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Segundo o 9º Distrito de Meteorologia de Mato Grosso, a semana deverá ser de chuva no Estado, principalmente nas regiões Norte e Leste.

Além da avenida Fernando Correa, mais precisamente no viaduto da UFMT, há registros de acúmulo de água no asfalto na avenida Arquimedes Pereira Lima, mais conhecida como Estrada do Moinho. Há também pontos de alagamento na região do Atacadão do Tijucal.

De acordo com informações da secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) não há ocorrências de acidentes até o momento e o trânsito na região do bairro Jardim das Américas e viaduto da UFMT flui lentamente.

Obras

Em dezembro de 2015, o Governo de Mato Grosso, através da secretaria de Estado de Cidades (Secid) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) firmaram um convênio de R$ 616,4 mil para a elaboração de projetos para minimizar os impactos causados pela deficiência de drenagem na região da avenida Fernando Corrêa da Costa, próximo ao Córrego do Barbado. Contudo, até o momento o problema não foi sanado.